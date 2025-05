Prefeitura de Tauá suspende inscrições de concurso público por falha em edital

A Prefeitura de Tauá suspendeu as inscrições do concurso público após o Ministério Publico do Ceará (MPCE) recomendar o ajuste do edital do certame para atender questões relacionadas a lei em relação à isenção da taxa de inscrição, cotas e aumento do cadastro de reserva.

“A suspensão vigorará pelo período necessário para avaliação e implementação de possíveis ajustes ao edital de regulamentação do Concurso”, informou a Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

Segundo o MPCE, os pontos a serem corrigidos no edital foram definidos em audiência extrajudicial, no último dia 30, com a presença de membros do ministério, representantes da Prefeitura de Tauá e da CEV/Uece.

Ao todo, o certame oferecia, originalmente, 116 vagas na administração municipal, sendo 26 para cargos de nível médio e 90 para nível superior.

Os candidatos que já realizaram suas inscrições deverão acompanhar as atualizações e publicações oficiais por meio do site do concurso (www.cev.uece.br/concurso-taua-2025), a “fim de se manterem informados sobre possíveis alterações no edital ou no cronograma de eventos”, informou ainda a organizadora do certame.

AÇÃO DO MPCE

O promotor de Justiça José Haroldo dos Santos Silva Júnior, da 5ª Promotoria de Justiça de Tauá, informou que a gestão se comprometeu a incluir as seguintes políticas de cotas e outras mudanças:

Incluir política de cotas a pessoas negras.

Isenção de pagamento de inscrição a candidatos com deficiência, doadores de sangue, que tenham estudado em entidades de ensino público, cujas famílias recebam renda de até dois salários-mínimos e aos hipossuficientes, inclusive aos inscritos no Cadastro Único ou doadores de medula óssea.

Deve constar no edital o aumento do cadastro de reserva para cinco vezes o número de vagas previstas, a fim de que alcance número de vagas compatível com a quantidade de pessoal atualmente contratado temporariamente pela Prefeitura de Tauá e atenda as necessidades do serviço público essencial à população.

Ficou definido que a inscrição será geral para as escolas municipais localizadas na sede de Tauá e, para as escolas da zona rural, a inscrição será regionalizada para atender o interesse público, considerando as longas distâncias das unidades educacionais.

