O gabarito preliminar da prova objetiva do concurso público do Ministério Público da União (MPU) deve ser divulgado nesta terça-feira (6), conforme o cronograma previsto do certame. As repostas devem ser publicadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora, ao longo do dia.

A avaliação de múltipla escolha foi aplicada, acompanhada da discursiva, no último domingo (4), em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Os participantes do concurso do MPU responderam as 80 questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos para cada área, enquanto na outra, tiveram que elaborar uma redação dissertativa-argumentativa de, no mínimo, 20 linhas, e, no máximo, 30.

Candidatos que discordarem de alguma resposta ou enunciado poderão entrar com recurso entre esta quarta (7) e quinta-feira (8). A previsão é de que o gabarito definitivo seja publicado em 10 de junho.

O certame oferta 152 vagas imediatas para os cargos de Analista e de Técnico, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As oportunidades são para diversos estados do País, entre eles o Ceará.

Próximas datas do concurso do MPU

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 6/5/2025

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas: 7/5 a 8/5/2025

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva e do Resultado Preliminar da Prova Objetiva: 10/6/2025

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva: 11/06 a 12/6/2025

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva: 26/6/2025

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva: 4/8/2025

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva: 5/8 a 6/8/2025

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva: 15/9/2025

