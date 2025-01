MPU publica edital de concurso com vagas para o Ceará e salários de até R$ 13,9 mil; veja detalhes

O Ministério Público da União (MPU) publicou, no Diário Oficial da União, edital para concurso público com 152 vagas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas. Haverá também a criação de cadastro de reserva.

Segundo o texto, as inscrições terão início às 16h da próxima segunda-feira (13) e seguirão até o dia 27 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista.

Há vagas para vários estados, incluindo o Ceará. Para o cargo de Analista, as oportunidades são para áreas variadas, como: Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Direito, Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Arquitetura, Biologia, Geografia e diversas Engenharias. Já para o Técnico, as funções se restringem às áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.

O edital também reitera que, do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Quando acontecem as provas?

As provas vão ocorrer em 4 de maio em todas as capitais e no Distrito Federal. Os participantes realizarão avaliações objetivas e discursivas, em turnos diferentes, de acordo com o cargo concorrido.

Quem se inscrever para Analista irá realizar os exames no turno da manhã, das 8h às 12h30. Já as provas dos inscritos no cargo de Técnico serão aplicadas no turno da tarde, das 15h às 19h30.

As provas objetivas terão 80 questões de múltipla escolha dividida em dois módulos de perguntas gerais e específicas para cada especialidade, conforme previsto no edital. Já a prova discursiva será composta de uma redação do gênero dissertativo-argumentativo com no mínimo 20 e máximo de 30 linhas.

Apenas os inscritos para Técnico em Polícia Institucional irão receber uma avaliação diferente dos demais. Eles não irão passar pela prova discursiva, mas por um teste de aptidão física (TAF) e avaliação médica.

