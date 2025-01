Escola de Gastronomia Social abre 300 vagas para 11 cursos gratuitos em janeiro

A Escola de Gastronomia Social (EGSIDB) abriu 300 vagas distribuídas em 11 cursos gratuitos que vão ser ofertados em janeiro. As oportunidades são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Haverá dois períodos de inscrição. O primeiro ciclo ocorre entre esta terça (7) e quarta-feira (8), com o resultado saindo na sexta (10). As aulas serão ministradas entre os dias 13 e 17 de janeiro. Já o segundo ciclo de inscrição ocorre entre os dias 14 e 15 de janeiro. O resultado está previsto para 17 do mesmo mês, enquanto as aulas vão ser dadas entre 20 e 24 de janeiro.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas de forma online, através do site oficial da Escola de Gastronomia Social.

Os interessados também podem se inscrever presencialmente na Escola.

Quais os cursos ofertados?

Os cursos buscam ser breves, tentando aproximar o profissional da área da culinária. As aulas já contam com os ingredientes e os equipamentos necessários para o aprendizado dos selecionados. Ao todo, são 11 cursos ofertados divididos em dois ciclos.

CICLO 1

Marketing Digital: Geração de conteúdo para redes sociais

Fichas Técnicas: Custo e Precificação

Marmitas Saudáveis

Caldos e Sopas

Básico em Panificação

Sobremesas Comerciais

Inscrições do Ciclo 1: 7 e 8 de janeiro

Resultado: 10 de janeiro

Aulas: 13 a 17 de janeiro

CICLO 2

Administração e Custos em Alimentos e Bebidas

Marketing Digital: Como vender nas redes sociais?

Bolos Comerciais e Regionais

Cozinha Vegana e Vegetariana

Administração em pequenos negócios de gastronomia

Inscrições do Ciclo 2: 14 e 15 de janeiro

Resultado: 17 de janeiro

Aulas: 20 a 24 de janeiro

A EGSIDB é um equipamento público da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).