Resultado da enquete BBB 25 crava saída de participante e impossibilita reviravolta em Paredão; veja

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil desta terça-feira (1º) aponta Vilma como a próxima eliminada do programa, com 62,2% dos votos.

Até o começo da noite de hoje, o brother Vinícius aparece em segundo lugar com 33,5% das intenções de voto para deixar o reality. Já Diego Hypólito está em último lugar, com 4,4% dos votos.

Veja também Zoeira Vítima de xenofobia, brasileira Helena Prestes é vice-campeã do 'Big Brother' da Itália

Veja o número de votos:

Legenda: Enquete mostra quadro irreversível para a participante Vilma no Big Brother Brasil 25 Foto: Intera

O resultado da berlinda, que faz parte do Modo Turbo do reality, será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (1º).

Como foi a formação do Paredão?

Maike garantiu a liderança ao vencer mais uma Prova do Líder, realizada na noite do último domingo (30), e indicou Diego para a zona de eliminação.

Logo após, os participantes votaram na sala. A seguir, veja quem votou em quem:

Delma votou em Vilma;

Guilherme votou Vilma;

Vilma votou em Delma;

Vitória Strada votou em Vilma;

Diego Hypolito votou em Vilma;

Daniele Hypolito votou em Vilma;

Renata votou em Delma;

João Gabriel votou em Delma;

Vinicius votou em Vilma;

João Pedro votou em Delma.

Vilma foi a mais votada pela casa, com 6 votos, e ocupou o segundo lugar no paredão.

No entanto, a sister teve direito a um contragolpe, no qual escolheu Vinicius para fechar o trio de emparedados.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.