Prefeitura de Niterói (RJ) abre concurso com 58 vagas e salários de até R$ 12 mil; veja edital

Começam na próxima terça-feira (1º) as inscrições para concurso público da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), no Rio de Janeiro. O edital foi publicado nessa quarta-feira (26), com 58 vagas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. O salário chega a R$ 12 mil.

Conforme divulgado pela Prefeitura de Niterói, o concurso terá vagas para contratação imediata dos seguintes cargos:

Assistente Administrativo (10)

Advogado (3)

Analista de Informática (5)

Analista de Recursos Humanos (4)

Arquiteto (5)

Contador (3)

Engenheiro Ambiental (4)

Engenheiro Civil (6)

Engenheiro Eletricista (4)

Engenheiro Mecânico (2)

Geógrafo (1)

Técnico em Contabilidade (3)

Técnico em Hidrologia (2)

Técnico em Informática (3)

Técnico em Topografia (3)

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) é o responsável pelo concurso, que terá 10% das vagas destinadas a candidatos com deficiência e 20% para negros ou pardos. As inscrições serão realizadas pelo site do instituto, de 1º de abril a 12 de maio. O valor da inscrição varia entre R$ 80 e R$ 110.

Salários e carga horária

O salário-base previsto em edital varia de R$ 2.300,40, para o cargo de Assistente Administrativo, a R$ 12.002, para os cargos das áreas da Engenharia. Todos os cargos têm carga horária semanal de 40 horas.

Provas

Para os cargos de nível médio, haverá uma prova objetiva de múltipla escolha. Para nível técnico, além da prova de múltipla escolha, haverá uma prova de redação. Já para o nível superior, serão exigidas as duas etapas descritas para o nível médio e uma análise de títulos.

Os candidatos serão avaliados em conhecimentos que envolvem questões de português, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais, legislação municipal, informática e conhecimentos específicos.

As provas serão aplicadas no dia 15 de junho - as de nível superior serão pela manhã e as de nível técnico e médio, no turno da tarde, ambas com duração de 4 horas.