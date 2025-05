Grupo Vignoli oferta 33 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

O Grupo Vignoli está com 33 vagas de emprego abertas em diversas unidades de Fortaleza. As oportunidades abrangem cargos operacionais e administrativos, com destaque para áreas de atendimento, cozinha, limpeza e suporte.

Segundo a empresa, as vagas contemplam diversas escalas e horários, com benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou auxílio-alimentação, cesta básica e convênios com instituições de saúde, ensino e lazer.

Os interessados devem se candidatar enviando currículo para o e-mail vagas@grupovignoli.com. Conforme o Grupo Vignoli, os candidatos devem atender aos requisitos de cada função, como experiência prévia, proatividade e disponibilidade de horário.

Cargos e vagas

Na loja Natural Leve do Riomar Papicu, são ofertadas 2 vagas para atendente, 3 para auxiliar de cozinha e 1 para auxiliar de loja. Já o setor administrativo da empresa, localizado no Meireles, oferece 1 vaga para auxiliar de compras.

A operação das lojas Vignoli contam com 4 vagas para auxiliar de cozinha, 2 para caixa, 3 para garçom, 2 para recepcionista, 1 para auxiliar de serviços gerais e 12 vagas para cumim, cargo que dá suporte ao atendimento de salão.

Já na fábrica localizada na Aldeota, a empresa tem 1 vaga aberta para auxiliar de produção.

