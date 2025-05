Concurso Ibama: resultado final da prova objetiva é divulgado; acesse

O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva do concurso do Ibama foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7).

>> Acesse o resultado no Diário Oficial da União

O concurso público, cujas provas foram aplicadas no começo de abril, seleciona candidatos para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Ambiental. São 460 vagas de nível superior, destinadas a profissionais de qualquer área de formação: 330 oportunidades para o cargo de analista ambiental e 130 para analista administrativo, com lotação nos 26 estados e no Distrito Federal.

A carga horária para ambos os cargos é de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 9.994,60. O valor pode ser acrescido por gratificações, de acordo com a qualificação do candidato.

Acesso às provas e recursos

Conforme o edital, os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva a partir das 10 horas desta quinta-feira (8). O prazo se encerra às 18 horas de sexta-feira (9).

A etapa deve ser cumprida no site do Cebraspe.

O resultado final da prova discursiva, para todos os candidatos, a convocação para a avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros será publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de maio.

