Concurso PMCE: inscrições para cargo de soldado com salário de R$ 5 mil terminam nesta segunda (12)

Terminam nesta segunda-feira (12) as inscrições do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O certame oferta mil vagas para o cargo de soldado, sendo 800 para ampla concorrência e 200 para negros e pardos.

Os interessados devem confirmar a inscrição pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece), até as 17 horas. A taxa de inscrição, no valor de R$ 180, deve ser paga até as 17h de terça-feira (13).

Cargo de soldado

As vagas são destinadas para ambos os sexos, com homens e mulheres concorrendo em igualdade de condições. É garantida a destinação de, ao menos, 15% das vagas a candidatas do sexo feminino.

O certame ainda terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos. O salário inicial é de R$ 5.568,64.

Dentre os requisitos para o cargo estão:

Ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias;

Nível médio completo

Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Durante o curso de formação, os aprovados já serão nomeados como militares no cargo de aluno-soldado, cuja remuneração será de R$ 2.773,35. Após a conclusão e a formatura, os policiais serão promovidos a soldado.

Etapas do concurso

A seleção dos candidatos será realizado em cinco etapas: prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica, Teste de Aptidão Física (TAF) e investigação social.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de julho, das 9h às 13 horas.

