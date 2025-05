Edital para concurso Sefaz GO é divulgado com salários iniciais de até R$ 28 mil; veja cronograma

A Secretaria da Economia do Estado de Goiás (Sefaz GO) divulgou, nesta segunda-feira (12), edital do concurso público com 300 vagas para o cargo de auditor fiscal. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE).

Do total de vagas, 200 são para provimento imediato e 100 vagas para formação de cadastro de reserva.

Para se candidatar, é exigido ensino superior completo em qualquer área de formação. A carga horária semanal será de 40 horas e a previsão de remuneração é de R$ 28.563,30.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições acontecem de 10 de junho até 10 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 250.

Segundo o edital, podem solicitar isenção de taxa: doadores de sangue, doadores de medula óssea, doadoras regulares de leite materno, pessoas com renda familiar inferior a 2 salários mínimos, e beneficiários de programa federal ou estadual de transferência de renda. O prazo de solicitação é de 22 a 26 de maio.

Veja também Papo Carreira Concurso PMCE: inscrições para cargo de soldado com salário de R$ 5 mil terminam nesta segunda (12) Papo Carreira Concurso PF: resultado da isenção de taxa de inscrição é divulgado nesta segunda-feira (12)

Provas

O concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira por meio de provas objetivas, marcadas para o dia 31 de agosto, em Goiânia.

A segunda fase do concurso, de caráter classificatório, será a avaliação de títulos. A publicação do resultado preliminar das provas objetivas será divulgada em 19 de setembro, e o resultado final do certame, em 25 de novembro.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.