Rede ICC Saúde oferece 12 vagas para programas de trainee e estágio; veja como se inscrever

A Rede ICC Saúde está com inscrições abertas até o próximo dia 15 de junho para uma nova edição do programa de trainee e estágio. As oportunidades são para alunos de cursos de graduação ou recém-formados — até dois anos — nas áreas de administração, economia, contabilidade, finanças, engenharia, tecnologia e dados, enfermagem e outras.

São oferecidas 12 vagas, no total, sendo seis para o programa de trainee e outras seis para o programa de estágio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site de recrutamento do ICC.

Os aprovados na seleção passarão por formações específicas e mentorias com lideranças estratégicas, além de estarem envolvidos em projetos da rede.

Veja as etapas do processo seletivo

Inscrição na vaga;

Análise curricular;

Vídeo de apresentação;

Atividade em grupo para resolução de caso;

Aplicação de testes comportamentais;

Entrevistas.

"A experiência tem como objetivo preparar os jovens para desafios do mercado com visão sistêmica e atuação integrada, em um ambiente que estimula o crescimento profissional com propósito", diz o anúncio.

Como será a formação?

De acordo com o ICC, o programa oferece trilha de desenvolvimento estruturada, que permite imersão real no ecossistema da rede, formada pelo Hospital Haroldo Juaçaba, Hospital Santa Cecília, Hospital São Raimundo, LivSaúde, ICC Ensino e Pesquisa, Amparo, ICC Biolabs e Casa Vida.

Os selecionados estarão em contato com aprendizados que vão da prevenção ao tratamento e do ensino à inovação.

Serviço

Processo seletivo para programas de trainee e estágio da Rede ICC Saúde

Inscrições: até 15 de junho, pelo site de recrutamento

Mais informações: www.icc.org.br

