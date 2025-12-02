O que estudar para o Concurso Caixa 2025? Veja disciplinas e conteúdo cobrado

Com inscrições até 8 de dezembro, o novo concurso da Caixa Econômica Federal oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil. As provas serão aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal no dia 1º de fevereiro de 2026.

Os cargos são destinados a diferentes profissionais, como arquitetos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, médicos do trabalho, engenheiros de segurança e engenheiros mecânicos. Todos terão de fazer duas provas: uma objetiva e outra discursiva.

>>> Confira o edital

De acordo com o edital, os conteúdos programáticos gerais envolvem as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Conhecimentos e comportamentos digitais;

Comportamentos éticos e compliance;

Noções de probabilidade e estatística.

Saiba o que estudar em cada disciplina

Língua Portuguesa

Compreensão e interpretação de textos;

Argumentação e persuasão;

Comunicação assertiva: linguagem simples, concisa e objetiva;

Organização textual;

Coesão e coerência;

Tipologia textual;

Ortografia oficial;

Acentuação gráfica;

Emprego do sinal indicativo de crase;

Sintaxe da oração e do período;

Pontuação;

Concordância nominal e verbal;

Regência nominal e verbal;

Significação das palavras;

Colocação do pronome átono;

Redação oficial: escrita de textos formais e Manual de Redação da Presidência da República (disponível no sítio do Planalto, na internet);

Novo Acordo Ortográfico;

Língua Inglesa

Conhecimento de vocabulário fundamental e de aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.

Conhecimentos e comportamentos digitais

Mindset de crescimento, Paradigma da abundância;

Intraempreendedorismo;

Design Thinking, Design de Serviço;

Metodologias ágeis, Lean Manufacturing, SCRUM;

Resolução de problemas complexos, visão sistêmica e estratégica;

Ciência de dados;

Senso colaborativo e disposição para somar pontos de vista divergentes;

Pensamento computacional;

Análise de Negócios;

Liderança, autoliderança e liderança de equipes;

Autodesenvolvimento;

Experiência do consumidor (Customer experience);

Inteligência emocional;

Desenvolvimento sustentável (Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS);

Objetivos-chave para resultados (OKR);

Gestão do tempo e produtividade;

Técnicas e boas práticas para o trabalho à distância;

Aprender a aprender e Aprendizagem contínua (Life long learning).

Comportamentos éticos e compliance

Prevenção à lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações; Resolução CVM 50/2021;

Conceitos e medidas de enfrentamento ao assédio moral e sexual;

Atitudes éticas, respeito, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional; gestão da ética nas empresas públicas e privadas; Código de Ética, Conduta e integridade;

Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança; Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26 de fevereiro de 2021;

Artigo 37 da Constituição Federal (Princípios constitucionais da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência);

Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações;

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações;

Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022;

Política de Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal;

Boas práticas de governança corporativa.

Noções de probabilidade e estatística

Conceitos gerais: variável, tipos de variáveis, população, amostra, frequências (absoluta e relativa), frequências acumuladas, representações em gráficos e tabelas (linhas, colunas, setores e histogramas);

Medidas de tendência central (em dados brutos ou agrupados em classes): média aritmética, média geométrica, média ponderada, moda e mediana;

Medidas de posição: quartis e percentis;

Medidas de dispersão (em dados brutos ou agrupados em classes): amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação;

Probabilidade: experimento aleatório, espaço amostral, evento; espaços equiprováveis; probabilidade de Laplace; função de probabilidade; espaços não equiprováveis; Teorema do produto; probabilidade condicional e independência; distribuição binomial;

Correlação linear simples;

Inferência estatística: estimação pontual, métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência; estimação intervalar (intervalos de confiança, intervalos de credibilidade); testes de hipóteses; análise de variância.

Sobre o concurso

O concurso da Caixa Econômica oferece 184 vagas imediatas e 552 de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, pelo site da Cesgranrio. A taxa de inscrição é no valor de R$ 68.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.