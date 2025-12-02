O que estudar para o Concurso Caixa 2025? Veja disciplinas e conteúdo cobrado
O concurso oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil.
Com inscrições até 8 de dezembro, o novo concurso da Caixa Econômica Federal oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil. As provas serão aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal no dia 1º de fevereiro de 2026.
Os cargos são destinados a diferentes profissionais, como arquitetos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, médicos do trabalho, engenheiros de segurança e engenheiros mecânicos. Todos terão de fazer duas provas: uma objetiva e outra discursiva.
De acordo com o edital, os conteúdos programáticos gerais envolvem as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa;
- Língua Inglesa;
- Conhecimentos e comportamentos digitais;
- Comportamentos éticos e compliance;
- Noções de probabilidade e estatística.
Saiba o que estudar em cada disciplina
Língua Portuguesa
- Compreensão e interpretação de textos;
- Argumentação e persuasão;
- Comunicação assertiva: linguagem simples, concisa e objetiva;
- Organização textual;
- Coesão e coerência;
- Tipologia textual;
- Ortografia oficial;
- Acentuação gráfica;
- Emprego do sinal indicativo de crase;
- Sintaxe da oração e do período;
- Pontuação;
- Concordância nominal e verbal;
- Regência nominal e verbal;
- Significação das palavras;
- Colocação do pronome átono;
- Redação oficial: escrita de textos formais e Manual de Redação da Presidência da República (disponível no sítio do Planalto, na internet);
- Novo Acordo Ortográfico;
Língua Inglesa
Conhecimento de vocabulário fundamental e de aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.
Conhecimentos e comportamentos digitais
- Mindset de crescimento, Paradigma da abundância;
- Intraempreendedorismo;
- Design Thinking, Design de Serviço;
- Metodologias ágeis, Lean Manufacturing, SCRUM;
- Resolução de problemas complexos, visão sistêmica e estratégica;
- Ciência de dados;
- Senso colaborativo e disposição para somar pontos de vista divergentes;
- Pensamento computacional;
- Análise de Negócios;
- Liderança, autoliderança e liderança de equipes;
- Autodesenvolvimento;
- Experiência do consumidor (Customer experience);
- Inteligência emocional;
- Desenvolvimento sustentável (Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS);
- Objetivos-chave para resultados (OKR);
- Gestão do tempo e produtividade;
- Técnicas e boas práticas para o trabalho à distância;
- Aprender a aprender e Aprendizagem contínua (Life long learning).
Comportamentos éticos e compliance
- Prevenção à lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações; Resolução CVM 50/2021;
- Conceitos e medidas de enfrentamento ao assédio moral e sexual;
- Atitudes éticas, respeito, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional; gestão da ética nas empresas públicas e privadas; Código de Ética, Conduta e integridade;
- Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança; Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26 de fevereiro de 2021;
- Artigo 37 da Constituição Federal (Princípios constitucionais da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência);
- Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações;
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações;
- Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022;
- Política de Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal;
- Boas práticas de governança corporativa.
Noções de probabilidade e estatística
- Conceitos gerais: variável, tipos de variáveis, população, amostra, frequências (absoluta e relativa), frequências acumuladas, representações em gráficos e tabelas (linhas, colunas, setores e histogramas);
- Medidas de tendência central (em dados brutos ou agrupados em classes): média aritmética, média geométrica, média ponderada, moda e mediana;
- Medidas de posição: quartis e percentis;
- Medidas de dispersão (em dados brutos ou agrupados em classes): amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação;
- Probabilidade: experimento aleatório, espaço amostral, evento; espaços equiprováveis; probabilidade de Laplace; função de probabilidade; espaços não equiprováveis; Teorema do produto; probabilidade condicional e independência; distribuição binomial;
- Correlação linear simples;
- Inferência estatística: estimação pontual, métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência; estimação intervalar (intervalos de confiança, intervalos de credibilidade); testes de hipóteses; análise de variância.
Sobre o concurso
O concurso da Caixa Econômica oferece 184 vagas imediatas e 552 de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, pelo site da Cesgranrio. A taxa de inscrição é no valor de R$ 68.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.