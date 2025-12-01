Fuvest divulga lista de aprovados e locais de prova para 2ª fase

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta segunda-feira (1º), a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), cujas provas serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

O exame será aplicado em 36 escolas, localizadas em 21 cidades paulistas, além da capital. Os locais de prova também já podem ser consultados.

Provas

Segundo o instituto, mais de 30 mil candidatos foram convocados para prosseguir no vestibular da USP. No primeiro dia de avaliação, os candidatos farão prova discursiva de português com 12 questões, que incluem interpretação de texto, gramática e literatura, além de uma redação.

Já o segundo dia será reservado para 12 questões discursivas que contemplam o conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida. Para os cursos de exatas, será cobrado conhecimento de matemática, física e química. Para a carreira de humanas, de história e geografia. Por fim, para as áreas biológicas, de biologia e química.

Em cada um dos dias, o vestibulando terá 4 horas para finalizar a prova. A abertura dos portões acontecerá às 12 horas, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13 horas.