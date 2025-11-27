Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com mais de 9 mil vagas temporárias abertas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 11 de dezembro. Mas, você sabe quanto ganha cada um desses profissionais?

De acordo com o edital da seleção, as duas jornadas de trabalho são de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. No entanto, embora os dois cargos sejam para candidatos com nível médio completo, cada um tem atribuições e responsabilidades diferentes, o que faz com que os salários também sejam distintos.

Os agentes de pesquisas e mapeamento, por exemplo, devem receber R$ 2.676,24 — para eles, são ofertadas 8.480 vagas. Já a função de supervisor de coleta e qualidade, que conta com 1.110 vagas, tem remuneração de R$ 3.379.

>>> Confira o edital do cargo de agente de pesquisas e mapeamento

>>> Confira o edital do cargo de supervisor de coleta e qualidade

Veja também Papo Carreira Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil Papo Carreira Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Benefícios

Os contratados do IBGE em ambos os cargos temporários têm os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação de R$ 1.175;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Veja também Papo Carreira Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

Seleção do IBGE

O IBGE define esta seleção pública como a "maior" da história da instituição. As inscrições têm taxa de R$ 38,50 e devem ser feitas até 11 de dezembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, e as provas devem ser aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026.

Veja o cronograma completo