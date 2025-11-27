Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

No Ceará, a Black Friday não oferta somente descontos em produtos, mas também empregos. Nesta sexta-feira (28), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) oferece mais de 6 mil vagas para diversas funções e setores no Estado.

As oportunidades, voltadas para trabalhadores em busca de ocupação, integram a 5º edição da Black Friday de Empregos, iniciativa da entidade com apoio da Secretaria do Trabalho e de empresas parceiras.

O evento acontece em Fortaleza, na Praça José de Alencar, entre 8h e 16h, assim como nas demais unidades do Instituto no Estado.

Para se candidatar a uma das 6 mil vagas é simples: basta comparecer a uma unidade do IDT/Sine portando RG, CPF, currículo e comprovante de endereço.

Além das oportunidades de empregos, o evento deste ano oferece orientação por meio de palestras, serviços na área da saúde e emissão do Cartão VaiVem Trabalhador.

A data também contará com a participação de empresas parceiras do Instituto, com seleções presenciais e encaminhamentos.