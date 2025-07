Programa VaiVem garante transporte gratuito na Região Metropolitana de Fortaleza

O VaiVem, programa do Governo do Estado do Ceará, oferece passagens gratuitas no transporte público para pessoas desempregadas que estão buscando trabalho em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação, que vem sendo implantada por fases, já contabiliza mais de 60 mil usuários, permitindo o deslocamento entre municípios por meio de ônibus, metrôs e vans intermunicipais.

“Além do monitoramento do desempenho e da qualidade do serviço prestado pelas empresas de transporte regular metropolitano, por meio de fiscalizações realizadas em parceria com o departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ARCE, também avalia os dados de bilhetagem e rastreamento da operação, possibilitando aferir o perfil de utilização do benefício”, explica Alexandre Triandópolis, coordenador de Transportes em exercício.

A mais recente expansão do programa contempla pessoas que buscam emprego fora do município onde residem. O benefício garante 40 passagens por mês, válidas por até seis meses, com possibilidade de renovação. Já foram emitidos 3.126 cartões, somando mais de 58 mil utilizações, de acordo com dados de 04 de julho fornecidos pela agência.

O programa assegura duas passagens diárias (ida e volta). O cadastro para o VaiVem Trabalhador deve ser feito de forma presencial nas unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) na RMF. O cidadão precisa apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho física ou digital. Além disso, é entregue imediatamente nas unidades de Fortaleza (Centro, Antônio Bezerra, Messejana) e Maracanaú ou enviado pelos Correios, conforme o local do cadastro.

São beneficiados os residentes de todos os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luiz do Curu, Trairi, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Eusébio, Aquiraz, Pindoretama e Cascavel.

Serviço

Programa VaiVem

Cadastro: Presencial nas unidades do IDT

Informações:www.vaivem.ce.gov.br/ | ARCE: (85) 3194-5600