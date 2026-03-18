Defesa Civil registra alagamentos e risco de desabamento por fortes chuvas em Fortaleza

A Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) informou que, das 7h às 11h desta quarta-feira (18), registrou 5 ocorrências devido às fortes chuvas em Fortaleza.

Segundo o órgão, foram três alagamentos, dois no bairro Papicu e um no Vicente Pinzón; uma inundação no bairro Meireles; e um risco de desabamento no Genibaú.

A nota da Defesa Civil aponta que, no Vicente Pinzón, um imóvel alagou e foi interditado por conta do risco estrutural. A família foi retirada, encaminhada para o Abrigo Solidário na casa de parentes, e deve ser incluída no Programa de Locação Social.

Chuvas intensas no Ceará

Chuvas foram registradas em 122 municípios monitorados no Ceará até as 9h desta quarta-feira (18), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior registro foi em Penaforte, no extremo sul do Ceará, com 78 mm.

Os maiores acumulados do dia foram registrados principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns e do Cariri, com volumes acima de 50 milímetros em diferentes localidades. Ao todo, houve precipitação em 248 dos 260 pontos informados no estado.

Além disso, o Ceará tem quatro avisos simultâneos de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os informes meteorológicos são válidos para várias regiões e devem se estender até esta quinta-feira (19).

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Cuidados importantes

O Inmet recomenda atenção redobrada durante eventos de chuvas intensas. Veja algumas sugestões:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Como acionar a Defesa Civil

Em caso de qualquer risco ou emergência, a Defesa Civil deve ser acionada via Ciops, por meio do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.