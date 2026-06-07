Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aos 12 anos, aluno da rede pública lançou 2 livros e quer levar escritores mirins para Bienal de SP

Davi Moura também idealizou projeto, em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza, de apoio à literatura infantil.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Ceará
Na imagem, foto em plano médio de um garoto de pele clara, sorrindo de forma expressiva para a câmera. Ele tem cabelos castanhos escuros e ondulados na altura do queixo, usa óculos de grau com armação preta retangular e um chapéu de estilo fedora ou panamá em tom de marrom. Ele veste uma camiseta preta e segura com as duas mãos um livro de capa laranja intitulado
Legenda: Mais que conquistar feitos literários sozinho, Davi quer levar mais crianças escritores com ele.
Foto: Kid Júnior.

Criança, estudante de escola pública, escritor e fiel ao sonho: as credenciais de Davi Moura fazem dele alguém diferente. Mais determinado, talvez, mesmo em tão pouca idade. Aos 12 anos, o pequeno cearense tem pavimentado caminho de destaque na literatura ao ter lançado dois livros e, agora, com proposta ainda mais ousada: levar outros escritores mirins do Estado para a próxima edição da Bienal do Livro de São Paulo, de 4 a 13 de setembro deste ano.

“Pra mostrar a essas crianças e adolescentes de que é possível”, celebra o menino, com propriedade de gente grande. Com ele, a previsão é de que mais sete outros pequenos companheiros de ofício literário participem do evento em solo paulistano, mediante conquista de patrocínios e apoios. 

Na carta-convite enviada pela Câmara Brasileira do Livro – responsável pela Bienal – e recebida por Davi, é possível ler: “A programação contempla lançamentos de obras, contação de histórias, rodas de conversa e apresentações culturais, destacando práticas e reflexões sobre acessibilidade, diversidade e protagonismo infanto juvenil”.

Veja também

teaser image
Ceará

De Barbalha, ‘Solteirona de Santo Antônio’ vira Personalidade do Folclore Brasileiro pela Unesco

teaser image
Ceará

Com ITA Ceará, instituto aumenta número de vagas e cotas para vestibular 2027; veja cronograma

Autor de dois livros, Davi é aluno na Escola Johnson, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza – pertencente à Rede Pública Municipal de Educação – e deu pontapé na vontade de levar outras crianças a partir de participação da Bienal do Livro paulista em 2024. À época, desembarcou no lugar com obra independente, toda costurada à mão, e um desejo.

Ali prometeu a si mesmo que, quando retornasse ao evento, seria acompanhado. No semblante, a vontade de fazer com que outras pessoas da mesma idade também tivessem oportunidade de mostrar os próprios trabalhos na literatura. “Isso porque escrever, pra mim, é entrar no mundo da fantasia, onde vou descobrindo novas coisas e vivenciando”.

Presidente do Instituto Rogaciano Leite e ligada à CBL, Helena Roraima festeja os passos do estudante. “A presença dessas obras em um dos mais importantes eventos literários do mundo demonstra que a iniciativa concebida em Fortaleza possui alcance e potencial para contribuir com debates globais sobre educação inclusiva, diversidade, cidadania e formação humana”.

Junto à editora cearense Imeph, com catálogo marcado sobretudo por títulos de escritores cearenses e com temáticas ligadas à nossa cultura, ela embarcou no desejo coletivo de Davi para a Bienal, além de em outra ação inovadora do garoto: a idealização da pauta Infância Inclusiva a partir de dois projetos de indicação com foco na inclusão – um em tramitação na Câmara Municipal da Capital, de autoria do vereador João Aglaylson (PT); e outro em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará, de autoria o deputado De Assis Diniz (PT).

O que prevê o Projeto Infância Inclusiva

O Projeto Infância Inclusiva tem como base aquisição e disponibilização das obras literárias “Conexão”, de Davi Moura; “O dia em que Fernando teve azar”, de João Sasaque; e “Lei Brasileira de Inclusão”, de Tião Simpatia, nos acervos das bibliotecas das escolas públicas municipais de Fortaleza. 

Além disso, prevê que a Secretaria Municipal da Educação firme parcerias com editoras, escritores e instituições culturais para ampliar o acesso às obras e desenvolver ações de leitura e cidadania na rede pública municipal.

Na imagem, foto em plano detalhe e de ângulo superior mostrando as mãos de uma pessoa desenhando em um pequeno livro ou caderno aberto sobre o próprio colo. Com a mão direita, ela segura uma caneta esferográfica de corpo transparente e ponta fina, adicionando traços a uma ilustração em preto e branco cheia de pequenos personagens de traços simples, ondas e elementos lúdicos. A mão esquerda apoia a base do livro, segurando a tampa transparente da caneta entre os dedos. A pessoa veste uma calça jeans clara e uma camisa verde-oliva. O livro está aberto em uma página que combina esses desenhos feitos à mão com um bloco de texto impresso ao fundo. A cena se passa em um ambiente interno com piso cinza e detalhes de cadeiras com assento verde.
Legenda: Próximos passos do Infância Inclusiva envolve convencer gestores públicos a criar políticas voltadas à pauta literária entre crianças.
Foto: Kid Júnior.

A experiência de crianças terem acesso a livros escritos por crianças transforma muito. A gente precisa dessa lei, criada por alguém de pouca idade, para que obras desse segmento também cheguem a um público maior. E que outras crianças se espalhem e entendam”, diz Helena Roraima.

“Davi foi para a Bienal do Ceará, para a Feira do Livro de Brasília, selecionado para a Feira do Livro do Bolonha, na Espanha – uma das mais antigas do mundo. É muito mais que distribuir livros em escolas. Conseguiremos levar Davi e João Sasaque para a Bienal deste ano, mas qual a nossa capacidade de conseguir angariar mais fundos para levar outras crianças, com outras realidades?”, completa.

Na imagem, três pessoas de pele clara estão de pé, lado a lado, sorrindo para a câmera em um ambiente de escritório e segurando livros. À esquerda, um jovem de cabelos curtos raspados nas laterais veste uma camisa de botão verde-oliva aberta sobre uma camiseta branca; ele segura um livro amarelo intitulado
Legenda: Da esquerda para a direita, João Sasaque, Tião Simpatia e Davi Moura, cujas obras estarão nas bibliotecas municipais de Fortaleza.
Foto: Kid Júnior.

De fato, a ida das crianças acontecerá sem fins lucrativos e, por enquanto, nenhum apoio direto. “Estamos batendo de porta em porta, pedindo esse apoio para que Davi, João e todas as crianças possam ir”, explica, esperançosa, Meire Moura. “Além delas, por não viajarem sozinhas, pais ou responsáveis deverão ir também, o que aumenta os custos”.

E arremata: “O que a gente mais pede e quer é que essa pauta abra possibilidades para que outras crianças e adolescentes, inclusive com deficiência e neurodivergência, ocupem esse lugar de destaque na prática”. 

Pautas em destaque no projeto

Segundo Davi Moura, tendo em vista os livros contemplados pelo programa, três pautas se destacam: “Meu livro, ‘Conexão’, fala de regionalidade e sustentabilidade, com atenção especial aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável); Tião, no livro dele, fala sobre a Lei Brasileira de Inclusão; João, em ‘O Dia em que Fernando teve Azar’, por ser um pré-adolescente neurodivergente, tem questões relacionadas a isso”, explica.

“Me sinto muito feliz e orgulhoso em ver que outras crianças e adolescentes terão oportunidade de mostrar a própria arte – além da escrita, de outros talentos como um todo – por meio desse projeto que trata de três temas tão importantes. Essa é a pauta que o Infância Inclusiva traz: dar possibilidades e mostrar que é possível”.

A fala ressoa em João Sasaque, com obra integrante do projeto e confirmado na programação da Bienal do Livro de São Paulo. O garoto conheceu Davi em um evento na Biblioteca Pública do Ceará (Bece), e traz mais detalhes sobre a própria obra.

Na imagem, foto em plano médio de um jovem de pele clara, sorrindo para a câmera enquanto segura um livro aberto. Ele tem cabelos castanhos escuros, curtos e raspados nas laterais em estilo degradê (undercut), e traz uma caneta apoiada atrás da orelha direita. Veste uma camisa de botão verde-oliva aberta por cima de uma camiseta branca, e usa um relógio digital preto no pulso esquerdo. Com as duas mãos, ele segura aberto o livro de capa amarela intitulado
Legenda: Neurodivergente, João Sasaque fará estreia na Bienal do Livro de São Paulo neste ano.
Foto: Kid Júnior.

“Narra a história de um menino chamado Fernando. Ele tem 11 anos, e o maior sonho é ser o mais popular da escola, pra ter um vínculo com os colegas. Só que essa não é uma tarefa fácil. Ele sempre se mete em encrencas. Com o apoio dos amigos Simon, Robert e Rebeca, conseguirá chegar ao que quer”.

É a primeira publicação de João e a estreia dele também na Bienal do Livro de São Paulo. A animação para o momento, claro, é notória. “Escrever é ótimo. Você mexe com criação, põe o cérebro em prática. É planejar tudo, ser criança sem deixar de ser escritor. E também, se quiser desenhar, é só desenhar, só fazer outra coisa, assim como escrever”.

Força-tarefa em nome da literatura infantil

Existe apenas um escritor adulto integrante do projeto, espécie de padrinho: o poeta popular, músico e arte-educador Tião Simpatia. Nascido e criado no interior cearense, aprendeu a ler aos 15 anos por meio do cordel; agora, quer proporcionar vivências semelhantes à gente de pouca idade cujo objetivo é se lançar nas palavras.

“Não tem preço, todo esse momento é muito especial. Se é para eles – como primeira experiência profissional no âmbito nacional –, imagine para mim. Apesar de já ter tido tantas nesse modelo, agora haverá essa pegada da infância inclusiva”.

Na imagem, foto em plano médio de um homem adulto de pele clara, sorrindo calorosamente para a câmera. Ele tem cabelos curtos, pretos e levemente grisalhos nas laterais, e veste uma camisa de linho de mangas compridas na cor bege claro. Com as duas mãos, ele segura à frente do corpo o livro
Legenda: Tião Simpatia é considerado padrinho do projeto.
Foto: Kid Júnior.

Para ele, entre tantos caminhos proporcionados pela literatura, está o de conferir protagonismo, sobretudo a jovens escritores. Outro componente valioso é a possibilidade de fazer pontes. A própria presença de escritores mirins na Bienal de SP deste ano é prova disso.

Também secretário de Cultura e Turismo do município de Aiuaba, interior cearense, região do Sertão dos Inhamuns, Tião diz que, entre os próximos passos do Infância Inclusiva, está o de convencer gestores públicos a criar políticas voltadas à pauta.

“A ideia é que eles vejam o protagonismo das crianças dos próprios municípios, criem programas de incentivo à leitura e, sobretudo, adquiram as obras também, seguindo o exemplo de Fortaleza. Além de ajudar no aspecto financeiro, nessa economia criativa, oportunizam que outras crianças publiquem e tenham os próprios livros circulando”.
Tião Simpatia
Poeta popular, músico e arte-educador

Para que talvez, quando questionadas sobre que conselho dariam a outras crianças que escrevem, respondam feito João e Davi. O primeiro diz: “Para ser bom escritor, primeiro é preciso ser bom leitor, se inspirar em vários livros e aumentar a imaginação”. O segundo é direto: “Só vai”. Como não ir?

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, foto em plano médio de um garoto de pele clara, sorrindo de forma expressiva para a câmera. Ele tem cabelos castanhos escuros e ondulados na altura do queixo, usa óculos de grau com armação preta retangular e um chapéu de estilo fedora ou panamá em tom de marrom. Ele veste uma camiseta preta e segura com as duas mãos um livro de capa laranja intitulado
Ceará

Aos 12 anos, aluno da rede pública lançou 2 livros e quer levar escritores mirins para Bienal de SP

Davi Moura também idealizou projeto, em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza, de apoio à literatura infantil.

Diego Barbosa
Há 10 minutos
Montagem com duas imagens de uma apresentação de quadrilha junina em shopping center. No teto, bandeirolas verdes, amarelas, azuis e brancas formam uma grande bandeira do Brasil. Abaixo, dançarinos com trajes típicos se apresentam em grupo diante do público, ocupando o corredor central do espaço comercial.
Ceará

Apresentação de quadrilha junina em Sobral termina em agressões, com ataques racistas e transfóbicos

A Quadrilha Estrela do Luar denunciou o caso que ocorreu na noite desta sexta-feira (5).

Redação
06 de Junho de 2026
Petrônio era um homem de meia idade, de cabelo cacheado preto com alguns fios brancos. Na foto, ele está de camiseta branca, sorrindo.
Ceará

Empresário cearense que morreu no México submergiu após 'dropar' uma onda, diz amigo

Petrônio Tavares foi fundador da Greenish. Ele faleceu nessa sexta-feira (5).

Redação
06 de Junho de 2026
Calçada movimentada de área comercial no Centro de Fortaleza, com pedestres caminhando entre lojas e quiosques. À direita, bancas exibem acessórios, eletrônicos e produtos diversos; à esquerda, fachadas de estabelecimentos comerciais acompanham o fluxo de pessoas.
Ceará

Lojas podem escolher como vão funcionar nos dias de jogo do Brasil na Copa

Representantes do comércio de Fortaleza sugerem horários de funcionamento

Redação
06 de Junho de 2026
Palestrante ministra aula teórica sobre ventilação mecânica com aluno idoso deitado sobre maca.
Ceará

Especialistas se reúnem em Fortaleza para curso sobre ventilação mecânica domiciliar

O encontro é composto por aulas teóricas e práticas, workshops e treinamentos e ocorre no Hotel Sonata.

Redação
06 de Junho de 2026
Vista aérea da estátua de Padre Cícero no Horto, em Juazeiro do Norte (CE), durante o dia. O monumento branco se destaca sobre uma grande praça com visitantes circulando e observando a paisagem do entorno. Ao fundo, aparecem áreas urbanas, vegetação e colinas sob céu azul com nuvens dispersas.
Ceará

Do Horto ao Santo Sepulcro: Lugares Sagrados de Juazeiro do Norte podem virar ‘Patrimônio do Brasil’

Prazo para contribuições da comunidade se encerra neste sábado (6); veja como participar

Ana Alice Freire*
06 de Junho de 2026
Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú.
Ceará

Motociclista morre ao colidir com cavalo em rodovia no Ceará

O caso é investigado como "morte acidental no trânsito" pela Delegacia de Maracanaú.

Redação
05 de Junho de 2026
Cachorro resgatado.
Ceará

Cachorro é resgatado por bombeiros após ficar preso em bueiro na Parangaba

Animal foi alimentado e ganhou lar temporário até conseguir um adotante.

Renato Bezerra
05 de Junho de 2026
Plateia do Edu Summit 2025
Ceará

Edu Summit 2026 reúne educadores em Fortaleza com mais de 80 palestrantes

Evento aborda IA, saúde mental e gestão escolar e está com últimos ingressos disponíveis

Agência de Conteúdo DN
05 de Junho de 2026
imagem de estudante em um laboratório em primeiro plano mexendo em um experimento
Terra de Sabidos

Escola do campo no CE inspira alunos a usarem histórias de vida para fazer ciência

Thatiany Nascimento
05 de Junho de 2026
Foto que contém tapete de Corpus Christi na Igreja da Glória, em Fortaleza.
Ceará

Igrejas de Fortaleza mantêm tradição de tapetes coloridos em feriado de Corpus Christi

Com metros de comprimento, paróquias vivem a festividade cristã.

Luciano Rodrigues
04 de Junho de 2026
Na imagem, uma mulher madura, de pele clara e cabelos presos, olha para a câmera com um sorriso gentil na imagem
Ceará

De Barbalha, ‘Solteirona de Santo Antônio’ vira Personalidade do Folclore Brasileiro pela Unesco

Socorro Luna recebeu o título no último sábado (30) durante a tradicional Festa do Pau da Bandeira.

Diego Barbosa
04 de Junho de 2026
Fachada do ITA campus Ceará.
Ceará

Com ITA Ceará, instituto aumenta número de vagas e cotas para vestibular 2027; veja cronograma

Aprovados na seleção do próximo ano só devem ser transferidos para o campus de Fortaleza em 2029.

Alexia Vieira
04 de Junho de 2026
Foto de mulher perto do letreiro com IJF escrito.
Ceará

Cirurgias e exames são atuais prioridades no IJF, afirma Evandro Leitão

O IJF enfrentou uma crise entre o fim de 2024 e início de 2025.

Ana Beatriz Caldas e Bergson Araujo Costa
03 de Junho de 2026
Carros trafegam em rua pintada com as cores do Brasil para a Copa do Mundo.
Ceará

Copa do Mundo 2026 reacende tradição de ruas verde e amarelo em Fortaleza, mas há regras

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania orienta que pinturas não interfiram na sinalização viária.

Luana Severo
03 de Junho de 2026
Imagem mostra relevo montanhoso do Maciço de Baturité, no Ceará.
Ceará

De Baturité a Meruoca: serras ‘viram’ montanhas e CE passará a ser estado mais montanhoso do NE

Conheça quais são as novas formações e que efeitos a mudança poderá ter na prática.

Carol Melo
03 de Junho de 2026
Pedestres aguardam em uma parada de ônibus na calçada de uma avenida movimentada, destacando uma mulher que acena para um ônibus branco que se aproxima ao fundo. O cenário urbano arborizado conta com carros em movimento e a entrada de um parque sob o céu azul, compondo uma cena cotidiana e clara em um dia ensolarado.
Ceará

Av. Pontes Vieira tem trecho bloqueado para obras de implantação de travessia elevada; veja desvio

Obras têm início nesta quarta-feira (3) e devem durar até dez dias, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania.

Redação
03 de Junho de 2026
Foto de Marina Silva.
Ceará

Marina Silva recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFC

Cerimônia será realizada no dia 15 de junho, na Concha Acústica da Reitoria.

Bergson Araujo Costa
02 de Junho de 2026
Imagem da orla de Fortaleza, para uma imagem sobre o abre e fecha durante o feriado de Corpus Christi.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Redação
02 de Junho de 2026
Mão segura carteirinha estudantil de 2026 em via pública de Fortaleza com ônibus municipal desfocado em segundo plano.
Ceará

Carteirinha estudantil de 2026 começa a valer nesta segunda-feira (1º) em Fortaleza

O documento garante duas passagens gratuitas, tarifa mais barata e integração.

Redação
01 de Junho de 2026