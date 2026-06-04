De Barbalha, ‘Solteirona de Santo Antônio’ vira Personalidade do Folclore Brasileiro pela Unesco

Personagens do folclore nacional não estão distantes. Podem estar entre nós. Prova disso é o reconhecimento alcançado por Socorro Luna no último sábado (30) durante a Festa de Santo Antônio do Pau da Bandeira, em Barbalha, interior cearense.

Considerada a solteirona mais famosa do País, a professora e advogada aposentada agora possui o título de Personalidade do Folclore Brasileiro concedido pela Organização Internacional do Folclore e Artes Populares (IOV) – entidade parceira oficial da Unesco, fundada em 1979 e uma das maiores instituições do mundo dedicadas à valorização, preservação e difusão do patrimônio cultural imaterial, do folclore e das artes populares.

A distinção, prestigiosa, foi recebida com emoção pela homenageada. “O sentimento é de grande conquista. Nunca imaginei que chegaria tão longe. Tô tão grata hoje, que minha palavra é gratidão. Santo Antônio realmente me ama”, festeja a idosa de 72 anos. Devota incondicional do padroeiro, Socorro alicerçou a vida nos pilares da fé e da tradição.

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O nome dela está intimamente ligado, por exemplo, à famosa Noite das Solteironas, ao chá de Santo Antônio e às simpatias casamenteiras pertencentes ao imaginário popular das celebrações juninas da região sul do Ceará. Desde que criou o evento dedicado às solteiras, há 30 anos, foi chamada de “A solteirona de Santo Antônio”, algo que muito a orgulha.

“Serviu pra quebrar o preconceito de solteira ser vista como enjeitada, alguém que ninguém queria. Pelo contrário: a opção de ficar solteira, pra mim, foi uma escolha. Não tenho frustração nenhuma por ser assim. Sou plenamente realizada em todas as minhas conquistas”.

Legenda: Para Socorro, título conquistado serve para quebrar preconceito com solteiras. Foto: Ismael Soares.

Segundo ela, o processo para se tornar personalidade folclórica aconteceu mediante visita da Organização Internacional do Folclore e Artes Populares. Na placa entregue pela instituição, é possível ler: “Em reconhecimento à sua relevante contribuição à valorização, promoção e preservação da cultura popular nordestina, especialmente por sua marcante atuação na tradicional Festa de Santo Antônio do Pau da Bandeira na cidade de Barbalha - Ceará”.

“Já mudou minha vida, estou sendo vista por todos, muitos que não conheço vêm me parabenizar”, celebra, ainda em tom de festa. “Agora, minha responsabilidade aumenta. Quando iniciei a Noite das Solteironas, o objetivo era mostrar nossas tradições, cultura e realidade para o Brasil. Consegui. E a Unesco, quando viu, resolveu me premiar. A importância desse título é representar nacionalmente nossa cultura popular. Não tem preço”.

O que significa o título de Personalidade do Folclore?

Quem responde a questão é Clerton Vieira, folclorista, produtor cultural e presidente da IOV-Brasil. Conforme conta, a importância do título vai muito além da homenagem individual. “Quando a IOV-Brasil reconhece uma personalidade como Socorro Luna, na verdade está reconhecendo todo um contexto cultural, uma tradição, uma comunidade e uma manifestação que ajudaram a construir aquela trajetória”, sublinha.

A distinção, portanto, representa o reconhecimento oficial de uma vida dedicada à preservação e à divulgação das tradições populares de Barbalha e do Ceará. “É uma forma de agradecer e valorizar alguém que, durante décadas, contribuiu para manter viva uma das expressões mais autênticas da cultura popular nordestina”.

Legenda: Socorro Luna está ligada a simpatias casamenteiras pertencentes ao imaginário popular do Cariri cearense. Foto: Ismael Soares.

O alcance da homenagem, enfatiza Clerton, é muito maior, porém. O reconhecimento de Socorro projeta nacional e internacionalmente a cultura do Cariri cearense, sobretudo porque a instituição responsável pelo título está presente em mais de 130 países. Assim fazendo, chama a atenção para o território cultural de onde essa personalidade surgiu. “Ajuda a fortalecer a autoestima cultural da comunidade”, diz.

“Muitas vezes, as pessoas convivem diariamente com os próprios patrimônios culturais sem perceber a dimensão e a importância que eles possuem. Quando uma personalidade local recebe uma honraria internacional, a própria população passa a enxergar com ainda mais orgulho aquilo que faz parte de uma identidade” Clerton Vieira Folclorista, produtor cultural e presidente da IOV-Brasil

Além disso, o título contribui para a preservação da memória cultural. A partir de agora, a trajetória de Socorro Luna passa a integrar oficialmente os registros históricos e institucionais da IOV-Brasil, tornando-se referência para futuras pesquisas, estudos, publicações e ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.

Em resumo, o que muda em relação à personagem? Na essência, nada. Socorro Luna continuará sendo a mesma devota de Santo Antônio, a mesma anfitriã da Noite das Solteironas e guardiã das tradições populares de Barbalha. A dimensão do reconhecimento é que se transforma. “Ela deixa de ser apenas uma figura querida pelo povo de Barbalha e os visitantes da festa para integrar oficialmente um seleto grupo de personalidades que representam o folclore e a cultura popular brasileira na comunidade cultural internacional”.

A escolha para homenagear Socorro Luna

O processo de escolha de Socorro Luna para receber o título é interessante. Em 2024, uma equipe técnica da IOV-Brasil realizou uma visita de pesquisa em Barbalha para conhecer mais profundamente a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio e os personagens tradicionais do evento.

Participaram do trabalho pesquisadores, historiadores e especialistas em patrimônio cultural, entre eles o renomado carnavalesco, museólogo e historiador Amarildo de Mello.

Durante a visita, o grupo teve oportunidade de conhecer de perto a trajetória de Socorro Luna e compreender a importância dela para a cultura popular de Barbalha e do Cariri.

Legenda: Trajetória de Socorro Luna é importante para a compreensão da cultura popular de Barbalha e do Cariri. Foto: Ismael Soares.

“A partir daí, iniciamos um processo de levantamento histórico, documental e cultural que se estendeu por vários meses. Foi elaborado um dossiê contendo informações sobre a atuação dela, história, relação com a Festa de Santo Antônio e contribuição para a preservação das tradições populares”, esmiúça Clerton Vieira.

O material foi submetido à análise institucional da IOV, e reconheceu, em Socorro, uma figura que ultrapassa a condição de simples participante da festa. “Ela tornou-se uma verdadeira personagem do folclore cearense, alguém cuja presença está incorporada ao imaginário popular da celebração e da própria cidade de Barbalha”.

Como definir o folclore contemporâneo

A homenagem à idosa também oportuniza reflexão sobre o conceito de folclore. Se, por um lado, ainda existe mística envolvendo seres encantados, por outro a realidade convoca perspectivas mais abrangentes. Não é exagero falar em folclore contemporâneo.

“O conceito de folclore evoluiu ao longo do tempo. Hoje entendemos que ele não pertence apenas ao passado. Continua vivo, se transforma, incorpora novos elementos e dialoga permanentemente com as novas gerações”, explica Clerton.

“Muitas pessoas o associam apenas a personagens como Saci, Curupira ou Cuca. Mas ele é muito mais amplo. Reúne costumes, tradições, crenças, festas, saberes populares, formas de expressão cultural e pessoas que mantêm tudo isso vivo ao longo das gerações” Clerton Vieira Folclorista, produtor cultural e presidente da IOV-Brasil

Não à toa, quando uma pessoa passa a representar uma tradição e se torna parte da memória coletiva de uma comunidade, também pode ser reconhecida como uma personagem do folclore. É o caso de Socorro Luna, cuja trajetória está profundamente ligada à Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio e ao imaginário cultural de Barbalha.

“Esse reconhecimento demonstra que o folclore não vive apenas nos livros ou nas lendas, mas também nas pessoas que dedicam a vida à preservação da memória e das tradições do próprio povo”.

Cearenses homenageados

A IOV-Brasil explica que o Ceará possui inúmeros nomes merecedores de estudos e valorizações devido à contribuição à cultura popular. Por isso mesmo, no que toca a futuras homenagens, a instituição diz considerar todo o Estado, e não apenas uma pessoa específica.

Entram nessa conta mestres da cultura popular, artesãos, cordelistas, músicos, dançarinos, brincantes, reis e rainhas de tradições populares, pesquisadores, produtores culturais, rezadeiras e guardiões dos saberes tradicionais, todos responsáveis pela preservação da identidade cultural do próprio chão.

Legenda: Além de Socorro Luna, IOV-Brasil prevê outros personagens cearenses eleitos como personalidade do folclore brasileiro. Foto: Ismael Soares.

“Por isso, acredito que o Ceará possui muitos nomes com potencial para receber homenagens semelhantes no futuro. O principal critério sempre será a relevância da contribuição prestada à cultura popular e o reconhecimento já conquistado junto à comunidade. O caso de Socorro Luna é um exemplo claro disso: a IOV apenas oficializou um reconhecimento que o povo de Barbalha já lhe concedia há muitos anos”, sublinha o presidente da organização.

Além da mais nova homenageada, já foram considerados Personalidade do Folclore Brasileiro: Inezita Barroso (SP), Maria Aparecida de Araújo Manzolli (SP), Angelina Basílio (SP), Ionete de Silveira Gama (PA), Iêda Maranhão (RJ), Paulo Dutra (RS), Lucineide Ferreira (SP), Duda Ribeiro (SP), Camila Silva (SP), Lilian Gonçalves (MG), entre outros.

“Seria indelicadeza minha citar nomes que também merecem essa distinção, mas esse nosso Cariri é cheio de pessoas do reisado, de penitentes, bandas cabaçais e quadrilhas que merecem esse título, não tenho dúvidas. Merecem porque não abandonam essas raízes, não medem esforços pra desfilar, mostrar, tocar… Fazem com o coração, com a alma”, brada Socorro, já preparada para a próxima edição da Festa do Pau da Bandeira. “Que venha”.