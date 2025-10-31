Diário do Nordeste
Turma desafia professora a identificar alunos só pela voz, em Fortaleza, e brincadeira viraliza; veja vídeo

Uso da tecnologia aproxima estudantes e contribui para o aumento do rendimento na sala de aula

Lucas Falconery 28 de Dezembro de 2024

Negócios

Saiba quanto vai custar estudar nas escolas mais exclusivas do País; matrículas chegam a R$ 60 mil

Instituições de ensino estão localizadas em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia

Redação 30 de Novembro de 2024
Estudantes não poderão levar celulares para as escolas tanto públicas quanto privadas

Ceará

Comissão da Câmara Federal aprova projeto que proíbe uso de celular nas escolas públicas e privadas

Nas salas de aula o uso de celulares fica permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos professores

Thatiany Nascimento e Nícolas Paulino 30 de Outubro de 2024
Fachada do IFCE

Ceará

Mestrado em Educação Inclusiva no IFCE abre inscrições para primeira turma; veja como participar

Os estudantes vão atuar com aplicação de metodologias inovadoras para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, dentre outros

Lucas Falconery 23 de Outubro de 2024
Estrutura da SSPDS

Ceará

MEC assina ordem de serviço de projeto para 6 novos campi do IFCE e promete concurso; veja locais

Uma das novas unidades deve funcionar já em 2025 e Reitoria define quais serão os cursos ofertados

Nícolas Paulino e Lucas Falconery 18 de Outubro de 2024

Ceará

Ceará conquista maior número de medalhas do País na Olimpíada de Matemática da Unicamp

Os finalistas que conquistam medalha na prova individual também podem ingressar na Universidade

Lucas Falconery 05 de Setembro de 2024

Ceará

Novo Ideb: qual o impacto de usar o Enem para cálculo da nota de alunos? Especialistas analisam

Caso seja implementada, a alteração será feita na prova de 2025 para os primeiros resultados em 2026

Lucas Falconery 04 de Setembro de 2024

Ceará

Estudante cearense em universidade dos EUA é aprovado em seleção para o Google

Participação em olimpíadas educativas e uma bolsa de estudos foram os primeiros passos

Lucas Falconery 16 de Agosto de 2024

Ceará

‘Pacto EJA’: quase todas as cidades do CE aderiram à iniciativa nacional para superar analfabetismo

O Ceará tem 14,1% da população com 15 anos ou mais analfabeta, o equivalente a 987 mil pessoas, conforme o Censo Demográfico de 2022

Lucas Falconery 22 de Julho de 2024

Ceará

Professor cearense é indicado ao prêmio Jabuti com livro sobre física para o Ensino Médio

Obra produzida na UFC está entre os destaques de Astronomia e Física e concorre na primeira edição do Jabuti Acadêmico

Lucas Falconery 16 de Julho de 2024
