Uso da tecnologia aproxima estudantes e contribui para o aumento do rendimento na sala de aula
Instituições de ensino estão localizadas em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia
Nas salas de aula o uso de celulares fica permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos professores
Os estudantes vão atuar com aplicação de metodologias inovadoras para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, dentre outros
Uma das novas unidades deve funcionar já em 2025 e Reitoria define quais serão os cursos ofertados
Os finalistas que conquistam medalha na prova individual também podem ingressar na Universidade
Caso seja implementada, a alteração será feita na prova de 2025 para os primeiros resultados em 2026
Participação em olimpíadas educativas e uma bolsa de estudos foram os primeiros passos
O Ceará tem 14,1% da população com 15 anos ou mais analfabeta, o equivalente a 987 mil pessoas, conforme o Censo Demográfico de 2022
Obra produzida na UFC está entre os destaques de Astronomia e Física e concorre na primeira edição do Jabuti Acadêmico