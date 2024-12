Turma desafia professora a identificar alunos só pela voz, em Fortaleza, e brincadeira viraliza; veja vídeo

Quantas pessoas você consegue reconhecer só pela voz? A professora Isadora Moraes, de 22 anos, conseguiu diferenciar quase 20 estudantes de Fortaleza em meio à agitação da turma de reforço escolar e o registro já ultrapassou um milhão de visualizações. Para a docente, o gesto vem como uma forma de usar a tecnologia como atrativo ao aprendizado.

A ideia do desafio veio das redes sociais e foi executada como despedida antes das férias escolares, tendo o vídeo publicado na última semana. “O celular tem a parte boa é a parte ruim, mas tento usar isso porque é uma geração totalmente tecnológica e eu trago como uma aliada”, observa.

Na ocasião, os próprios alunos mostraram para Isadora a brincadeira e toparam participar. De costa para os alunos, a professora conseguiu identificar até os “penetras” de outras turmas que vieram como pegadinha ao desafio.

- Oi, tia

- É o Miguel

- Oi, tia

- É a Sofia

- Oi, tia

- Maria de Fátima

Os comentários na publicação são de incentivo à profissão e dedicação dos professores como “É muita paciência. Parabéns para todos os professores” e “Linda profissão. Esse vídeo demonstra não só o carinho, mas a dedicação que ela tem pelos alunos”, dentre outros.

“A minha relação com a turma é muito boa, temos o respeito e essa interação para além da sala de aula. Temos vários vídeos engraçados porque gosto de registrar, mas tenho muito cuidado”, explica sobre a dinâmica profissional.

A proximidade com cada estudante também se traduz nos resultados neste fim de ano. “Ver crianças e pré-adolescentes que não sabiam ler e escrever, e eu podendo ajudar nisso, não tem valor que pague”, reflete.

A gente sabe que a escola é uma obrigação, mas tento mostrar uma coisa mais dinâmica e de mais interação. Eu paro para escutar eles, mas quando é a minha vez, eles também me escutam e minha relação Isadora Moraes Professora

Dedicação cotidiana

Isadora vem de uma família com outros professores e um deles a incentivou a entrar para o Programa “Aprender Mais”. Essa iniciativa fortalece a formação dos alunos com a ampliação da jornada escolar de quatro para sete horas. O projeto busca melhorar a aprendizagem dos componentes curriculares do Ensino Fundamental, assim como reduzir a reprovação, o abandono e a distorção idade/ano.

“Eu fui parar nesse mundo de paraquedas”, descreve Isadora ao começar a dar aulas de matemática nessa modalidade para estudantes do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.

“Eu tive que substituir os professores fixos em alguns momentos ao longo do ano e eu acabei ficando com essa turma específica. Em cada sala que eu fico eu acho bastante importante ter essa relação e troca com eles porque eu também já fui aluna e sei como é”, pontua.

A repercussão do vídeo foi muito positiva na escola e na família de Isadora. “Os alunos que me mandaram o vídeo dizendo ‘tia, a gente tá famoso’”, comenta. “Alguns professores me parabenizaram pela iniciativa, até meus professores do ensino fundamental e eu fiquei em choque”, acrescenta sobre a recepção ao vídeo.