Alinhamento planetário previsto para esta sexta-feira (28) é mito

O desfile planetário, como também é conhecido popularmente, esperado para sexta-feira (28) seria um aparente alinhamento dos outros planetas como vemos aqui da Terra. Contudo, esse tipo de configuração é algo comum. Esse é um tema, aliás, é analisado em sala de aula. No momento, eu treino uma equipe olímpica de uma grande escola de Fortaleza e os alunos precisam se preparar para uma prova chamada carta celeste.

Eles devem ser capazes de identificar estrelas, constelações e também algumas linhas imaginárias. Por exemplo, a eclíptica é uma linha imaginária determinada pela posição do Sol ao longo do ano. Não por coincidência, os planetas estão sempre muito próximos desta linha.

Ou seja, na prática, estão sempre alinhados. Sabendo disso, os alunos usam os planetas como referência para encontrar a eclíptica. Quase todo ano tem a notícia de alinhamento dos planetas e, agora, quase todo mês.

No dia 25 de janeiro, havia uma promessa de alinhamento planetário também. O que muda é a sequência e esta só se repetirá em 2161. Contudo, ano que vem tem outra sequência e nos anos subsequentes também.

Uma coisa que eu acho muito engraçada é que se anuncia o "alinhamento" dos planetas como se fosse o grande eclipse da Saga Hades do anime/mangá Saint Seiya trazido para o Brasil com título Cavaleiros do Zodíaco. Na obra, Hades causa um grande eclipse durante a guerra Sagrada contra Atena. Seria poético se não fosse cômico. Nessa sexta, não haverá alinhamento nenhum de um observador no espaço como podemos conferir no simulador Solar System Scope.

Na imagem de capa, apresento o Sol e apenas quatro planetas: Mercúrio; Vênus; Terra e Marte que são conhecidos como planetas rochosos. Podemos perceber que não haverá alinhamento no dia 28 de fevereiro de 2025. Eu conferi os planetas gasosos também e estão mais desordenados ainda.

Resolvido o mistério do alinhamento, agora vamos refletir se é possível vermos todos estes planetas em uma noite. Até é possível, porém improvável. Primeiro, somente cinco planetas são visíveis a olho nu (seis se contarmos com a Terra). Urano e Netuno, mesmo com uso de telescópio, são apenas pontinhos. Marte e Mercúrio também (a não ser com um telescópio potente com 300 mm de diâmetro e uma boa câmera).

Os únicos planetas que mais valem a pena uma observação com telescópio sem câmera é Vênus que apresenta fase como a Lua (todos os planetas apresentam, porém, Vênus é mais notável). Júpiter com suas linhas equatoriais e quatro luas galileanas, e finalmente, Saturno, mas seus anéis estão sumindo. Calma, eles vão voltar. É só uma perspectiva.

Quando Saturno sair da perspectiva que se encontra, voltaremos a ver seus anéis. Para observação de planetas, recomendo telescópios grandes com distância focal superior a 900 mm. Quem tiver dúvida sobre escolha de telescópio pode entrar em contato comigo. Ficarei feliz em ajudar. Contudo, esse semestre tem muita formação de nuvens. Então desejo poucas nuvens aos amantes da Astronomia.

