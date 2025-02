Movimento da Terra pode estar influenciando as chuvas no Ceará antes de uma grande seca em 2030

O Estado do Ceará é conhecido internacionalmente por suas belas praias e clima semi-árido. Contudo, o forasteiro se surpreende ao ver tanta chuva no primeiro semestre do ano. É verdade que de tempos em tempos nossa terra passa por secas castigadoras e isso ganha repercussão em todo território nacional. Mas é um mito achar que o Ceará é apenas seca.

Cheguei a comentar informalmente com o governador em 2016 ou 2017, Camilo Santana, em um evento no Teatro José de Alencar. Lembro que ilustrei minha fala com a história de José (Gn 41:15-34) de maneira muito sucinta.

Na passagem bíblica, o personagem interpreta o sonho do faraó. As vacas saudáveis representam anos de fartura no Egito, e as magras representam anos de seca. Foi recomendado então estocar no período farto e assim não faltar recursos no período de estiagem.

Eu trouxe esse aprendizado para nosso contexto, falei que precisamos investir em cisternas, expansão e criação de novos açudes porque aqui chove tanto que chegamos a sofrer com enchentes. Se armazenarmos água nos períodos de cheia, não sofreremos com a seca.

Veja também Ednardo Rodrigues Os novos administradores da NASA Ednardo Rodrigues ONU aciona protocolo de defesa planetária com a NASA para desviar asteroide em 2032 Ednardo Rodrigues A Teoria do Big Bang está obsoleta? Veja o que muda com as descobertas do James Webb

No livro “Caminho das Águas", Eleuda de Carvalho nos conta de dona Chiquinha, uma sobrevivente das secas de 32, do 58, do 66, de 79-83, 93-98, 2012-2017. Para um olhar desatento poderia passar despercebido, mas para uma pessoa que procura padrões como eu, encontrei duas informações interessantes nesses números: a primeira é que as secas tem ocorrido regularmente a cada 16 anos. A segunda é que as secas duram de 4 ou 5 anos.

Resumindo, temos uma seca a cada 16 ± 2,5 anos. Somente a seca de 58 foge a regra. Talvez tenha uma causa diferente das outras. Podemos incluir à regra, até a famosa seca do 15 descrita pela renomada escritora cearense, Rachel de Queiroz na obra “O Quinze”.

Ainda não sei exatamente o porquê desse comportamento. Mas para ser tão regular pode ter relação com a Astronomia. O segredo pode estar na influência de um movimento pouco conhecido da Terra. Você já ouviu falar do movimento de nutação?

Além dos movimentos de rotação e translação, existe o movimento de nutação que é uma oscilação sutil do eixo da Terra. Essa oscilação completa um ciclo a cada 18 anos. Essa variação sutil do eixo da Terra muda a incidência de raios solares que interferem nas temperaturas dos oceanos.

Sabemos que os fenômenos “El nino e La nina” são condicionados pela temperatura dos oceanos. Mas talvez esse seja um fenômeno diferente desses citados, mas ainda sim relacionado à temperatura dos oceanos e correntes atmosféricas.

Baseado nesse comportamento, podemos fazer uma “previsão” do futuro. Veja que a última seca esteve centrada no ano de 2014 durante a copa do mundo no Brasil. Isso significa que há uma seca a cada quatro copas do mundo. Podemos estimar a próxima grande seca do estado para 2030, tendo início em 2027 e terminando em 2032. Até lá a intensidade das chuvas deve aumentar e é o que estamos percebendo.

O maior açude da América latina, O Castanhão, com capacidade para 6.400,00 hm3 vem ganhando volume desde 2018 quando estava com 4% da capacidade. Atualmente está com 27%. Ano passado fiz uma projeção que ele atingiria 40% até o dia 25 de maio de 2025. Vou manter o palpite otimista. Vamos ver. Todo ano ele tende a começar a ganhar volume a partir de fevereiro e já podemos notar isso no vale do Jaguaribe.

Em Fortaleza e outras regiões próximas do litoral, devido à brisa marítima, as manhãs tenderão ser bem chuvosas até o fim do mês. Em março, fica mais chuvoso ainda se estendendo pelas tardes também. As chuvas diminuem em maio ou junho, mas eu acho que vai se estender um pouco mais até julho.

Para concluir, deixo claro que algum fenômeno astronômico, provavelmente o movimento de nutação terrestre pode estar influenciando o clima do Estado do Ceará. Há uma tendência de seca a cada 16 anos com margem de erros de dois anos e meio.

Enfatizo que o nível anual do açude Castanhão está subindo a cada ano, desde 2018, e deve continuar até o próximo período de seca 2028-2032, com ápice em 2030. Com um comportamento tão regular, fica clara a necessidade de investimento em obras hídricas com manutenção e criação de açudes, além de ampliar o número de cisternas familiares e a operação da transposição do Rio São Francisco. Temos a oportunidade de antecipar e planejar.

É inteligente armazenar a abundância de água nos próximos três anos para não faltar no período de estiagem que virá. Destaco ainda que este é um dos textos mais importantes que já escrevi, uma vez que me preocupo com a condição do sertanejo cearense.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.