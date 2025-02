Quando as obras para a construção do Açude Castanhão - o maior do Brasil - começaram efetivamente, em 1995, no interior do Ceará, a barragem já era planejada há mais de 80 anos. Entre o momento que a ideia surgiu e agora já se passaram mais de 100 anos. Em 2002, nos últimos dias da gestão do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, a gigantesca barragem foi entregue pelo Governo Federal, envolta em polêmicas, apostas e planos. Passados 30 anos do início das obras, qual a função desse açude? Ele realmente tem atendido a finalidade idealizada?

A ideia do Castanhão, segundo o Governo Federal, surgiu ainda em 1910, quando o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na época, chamado de Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) iniciou estudos geológicos e topográficos para a construção do açude. Mas o plano ficou adormecido. Ressurgiu em algumas ocasiões. Uma delas em 1985. Contudo, não caminhou.

Veja também Ceará Santos e mortos foram os primeiros habitantes da 'nova Jaguaribara', cidade do Ceará que 'nasceu' com o Castanhão Ceará Ruínas de cidade cearense submersa pelo Castanhão reapareceram há 12 anos; veja imagens

Já em 1989, o projeto do Castanhão foi reativado. O deputado cearense Paes de Andrade, que era presidente da Câmara Federal, à época, na ausência do presidente José Sarney, ao assumir o poder interinamente assinou o edital para construção da maior barragem do Brasil. Em 1995, a obra finalmente começou. Não sem disputas sobre como ela deveria ser; qual espaço deveria ocupar e qual a real necessidade de efetivá-la.

Legenda: Imagens do Açude Castanhão Foto: Gil Magalhães (arquivo pessoal)/Ismael Soares

O Castanhão tem capacidade de armazenar 6,7 bilhões de metros cúbicos (m³) de água e hoje está com 27% deste volume. Hoje, segundo o DNOCS, o açude é responsável pelo abastecimento de 5 milhões de pessoas no Ceará, sendo 4,5 milhões na Região Metropolitana de Fortaleza e 500 mil situadas entre a válvula dispersora da barragem e a foz do Rio Jaguaribe, no município de Fortim.

Quando projetado, na década de 1990, foi defendido como uma relevante e estratégica reserva hídrica para o Estado, tendo algumas finalidades, como:

Abastecimento humano, garantido segurança hídrica para a população da grande Fortaleza;

Garantia de água para Complexo Industrial do Pecém;

Controle das secas e das cheias sazonais que atingiam o Vale do Jaguaribe;

Garantia de irrigação para agricultura;

Piscicultura

O atual secretário executivo dos Recursos Hídricos do Ceará, Ramon Rodrigues, conta que participou do processo de construção do açude e destaca umas das principais características do mesmo e a função de múltiplos usos, que o açude segue atendendo.

A avaliação é reiterada pelo servidor do DNOCS e administrador do Complexo Castanhão, Fernando Pimentel de Andrade.

“O Castanhão tem que ser respeitado porque ele é o maior açude para usos múltiplos na América Latina. E o principal dos usos é o abastecimento humano. Fortaleza, com um desenvolvimento urbano e populacional muito grande, se viu na precisão de um reservatório que viesse a atender a demanda do uso desse recursos". Fernando Pimentel de Andrade Servidor do DNOCS e administrador do Complexo Castanhão

Ele reforça que o Castanhão "foi projetado para atender toda a população que se encontra a jusante, ou seja, do barramento para baixo até a sua foz em Fortim” e nesse contexto, “não só atendeu a expectativa, mas é realidade e é fundamental para o Estado do Ceará”.

Após visitar o Vale do Jaguaribe por 4 dias, no fim de janeiro de 2025, o Diário do Nordeste publicou nesta semana uma série de reportagens reconstituindo a história que conecta o Castanhão, a maior barragem do Brasil, e Jaguaribara, cidade que deu lugar ao açude. As matérias abordam a mobilização, tensões e memórias dessa relação que, após mais de 30 anos, guarda um misto de percepções: o êxito de morar na primeira cidade planejada do Ceará e a saudade da antiga sede, típica do interior e margeada pelo Rio Jaguaribe.

Tamanho e localização do Castanhão

Uma das críticas à barragem (muito enfatizada inclusive no processo de remoção da cidade de Jaguaribara, que precisou ser reconstruída a 50km de distância pois seria afetada pelas águas do Castanhão) era justamente o tamanho do empreendimento.

Ramon recorda que no processo de definição do Castanhão “tinha uma discussão antiga, se era interessante construir do tamanho que ele foi construído com 6,7 bilhões ou fazer vários reservatórios espalhados pela bacia”.

“Um grupo era favorável a essa partição dessa acumulação, outro era favorável a concentrar em um reservatório mais perto possível de Fortaleza, da Região Metropolitana que concentra a maior população do Estado. Esse grupo ganhou essa questão de fazê-lo grande”. Ramon Rodrigues Secretário executivo dos Recursos Hídricos do Ceará

No caso da barragem tal qual foi feita, ela ocasionaria a submersão de 2/3 do município de Jaguaribara e seu único Distrito, Poço Comprido.

Na avaliação de Ramon, a opção por fazer o açude de grandes proporções “se mostrou muito certa, pois, se observamos o que aconteceu na Bacia do Poti, em Crateús, nós temos quatro reservatórios acima de 100 milhões e eles não conseguem suprir bem a Bacia porque secam. Hoje, estamos construindo um reservatório em torno de 500 milhões para a bacia que vai ser o reservatório pulmão. Então o Castanhão fez essa função e tem feito isso muito bem”.

Ramon também reitera que o ideal era que o Castanhão fosse construído o mais perto possível de Fortaleza, mas devido ao tamanho e a estrutura que demandava, o local escolhido foi o Boqueirão do Cunha, no Vale do Jaguaribe.

“Antes, o maior açude que nós tínhamos era o Orós. E na Bacia do Orós ele guarda as águas apenas do Alto Jaguaribe. As águas do Salgado, que vêm do Cariri oriental, região mais chuvosa, passavam direto para o mar. Às vezes, quando o Orós estava sangrando juntava essas duas vazões e produzia enchente tanto no baixo Jaguaribe, como lá na foz no Aracati. É tanto que Aracati tem um dique porque em tempos passados, a cidade já chegou a inundar.”, relata.

O secretário reitera que o Castanhão foi feito com a finalidade de múltiplos usos, mas do ponto de vista de armazenamento a prioridade é acumular as águas oriundas do Salgado, sobretudo, as do Orós que quando sangrava jogava no Rio Jaguaribe e provocava enchentes no baixo e do médio Jaguaribe.

Por que o açude encheu antes do previsto?

O Açude foi entregue em 2002, e naquela época havia uma projeção de que ele levaria ao menos 10 anos para encher. Mas, em 2004, o açude sangrou. “Teve um senhor que não queria sair e pegaram ele na carreira”, conta o morador de Jaguaribara, professor aposentado, Francisco Isaac da Silva, em referência a alguns moradores da zona rural da antiga cidade que insistiram em permanecer na área que seria alagada pelo Castanhão e pouco mais de 2 anos após a saída foram afetados pelas águas.

“Quando terminou a obra, houve uma grande chuva. O povo que morava na Bacia ainda, eles tinham certeza, segundo os engenheiros, que aqui só ia encher com 10 anos, mas só bastou 30 dias de chuva que encheu. Era um clamor grande. Muita gente dentro da barragem, helicóptero tirando. Às vezes iam tirar nas canoas, a canoa virava”, rememora.

Legenda: Fac-símile de edição do Diário do Nordeste de 2004 Foto: Arquivo do Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc)

O secretário executivo da SRH, Ramon Rodrigues, explica que no processo do Castanhão, o grupo que era contrário à construção do açude do tamanho que ele é, “acreditava que ele não encheria nunca”. Por outro lado, afirma, “os estudos hidrológicos que nós tínhamos mostravam que o Castanhão em menos de 10 anos encheria. Mas, no Ceará as chuvas são de uma irregularidade assombrosa. Elas são irregulares não só no espaço mas também no tempo”

Em 2004, quando o Castanhão encheu, explica ele, os vários sistemas que provocam chuvas no Estado “se combinaram gerando uma condição de muita chuva. E essa condição não foi só um dia, se manteve em cima do Ceará por cerca de 15 dias e foi aí que o Castanhão encheu. Por conta disso ele encheu de novo em 2008 e se manteve alto em 2009”.

Já nos sucessivos anos de quadra chuvosa abaixo da média no Estado, gerando estiagem, entre 2012 e 2018, o Castanhão praticamente secou, chegando a ficar com 2% do acumulado. Nos últimos anos, com o efeito das quadras chuvosas, o açude está recuperando volume.

Como as águas chegam a Fortaleza?

Para as águas do Castanhão chegarem a Fortaleza, Ramon explica que, logo após a entrega do açude em 2002, o Governo Estadual iniciou em 2003 o processo de estruturação do Eixão das Águas - um conjunto de obras para transposição até a Capital. Em 2012, as águas do Castanhão chegaram à Região Metropolitana de Fortaleza via Eixão e hoje elas chegam até o Porto do Pecém.

Veja também Ceará Castanhão 30 anos: moradores da ‘cidade que açude inundou’ no Ceará sobrevivem entre a saudade e o desapego Ceará Última moradora a sair da cidade submersa pelo Açude Castanhão relembra resistência na mudança

A transferência direta pelo Eixão, via canais, adutoras e sifões, conforme Ramon, é para abreviar a chegada das águas e minimizar as perdas.

“Nós observamos o seguinte: se eu solto água no Rio (Jaguaribe) eu tenho várias perdas que não posso controlar. Perdas por infiltração, por roubo, por desvio, infiltrações naturais, que a gente não tem como controlar. Para se ter uma ideia, se eu preciso de uma determinada vazão, muitas vezes eu tenho que soltar 10 vezes essa vazão para atender a vazão que eu necessito lá na frente”. Ramon Rodrigues Secretário executivo dos Recursos Hídricos do Ceará

Assim, o Eixão faz a integração das bacias hidrográficas do Vale do Jaguaribe e da Região Metropolitana, conseguindo transferir 22 metros cúbicos por segundo onde tem canal e 11 metros cúbicos por segundo onde tem adutora. Ele acrescenta, que as adutoras do Eixão estão sendo duplicadas e o Governo pretende concluir esse procedimento até o final de 2026.

Além disso, apesar dessa capacidade de transposição, segundo o secretário, “desde 2018 não trazemos água do Castanhão para Fortaleza, pois os reservatórios da Região Metropolitana estão operando com capacidade máxima e estão garantindo a oferta para as demandas da Região Metropolitana e do Pecém. Essa água do Castanhão é usada apenas para os usos ao longo do Rio Jaguaribe, ao longo do Eixão das Águas e nos perímetros irrigados do Banabuiú e do Jaguaribe-Apodi”, detalha.

Abertura das válvulas e comportas

A estrutura da barragem do Castanhão conta com uma série de equipamentos na sua operação. Uma delas a válvula dispersora, segundo explica Fernando, “garante o volume de água no leito do Rio Jaguaribe”. “Nós tínhamos um histórico de ser detentor do maior rio seco do mundo, o Rio Jaguaribe, o DNOCS tirou esse título. O Jaguaribe é perenizado pela válvula dispersora do Castanhão”, completa.

Legenda: Comportas e válvulas dispersora do Castanhão Foto: Ismael Soares

A regulação de abertura e fechamento da válvula, de acordo com ele, depende da contribuição de outros rios e riachos para o Jaguaribe. Quando aberta, a água que jorra da válvula gera um espetáculo visual conhecido como “véu de noiva”.

“Ele (o Castanhão) está tendo volume, a gente fecha aqui. Ele tá sem volume, a gente solta mais. A válvula serve para isso. Aquilo é o que regulariza o volume que corre no rio Jaguaribe. Aquilo proporciona qualidade de vida para essa população. Temos monitoramento da Cogerh que verifica o nível e ela solicita ao DNOCS a abertura ou fechamento”. Fernando Pimentel de Andrade Servidor do DNOCS e administrador do Complexo Castanhão

Ramon, da SRH, ressalta que a água que sai pela válvula é controlada e definida com todos os usuários. “A reunião é feita em junho quando a gente sabe o estoque. É definida a demanda de todos os usuários e vamos dizendo qual a vazão que a gente pode soltar.”. Para isso são feitas simulações equacionando o estoque e as projeções do volume até chegar à próxima quadra chuvosa.

Já as 12 comportas que constituem um ícone de representação da imagem da barragem, represando o Rio Jaguaribe no vertedouro do açude. Elas foram completamente abertas em 2004 e 2009. O espetáculo provocado pela passagem das águas por elas gerou um grande fluxo de visitas ao Castanhão.

Em 2004, quando foram abertas pela primeira vez, a força da vazão das águas atingiu velocidade de 300 metros cúbicos por segundo com apenas 50 centímetros de abertura. Hoje, como o nível do açude não está elevado, a abertura das comportas só é acionada para fazer manutenção como a lubrificação das portas.

Futuro do Castanhão

Desde março de 2021, o Castanhão pode receber as águas da Transposição do Rio São Francisco para redistribuir no Estado. A água que entra pela barragem de Jati segue pelo Cinturão das Águas (CAC) rumo ao Castanhão, garantindo um reforço no abastecimento humano da Região Metropolitana de Fortaleza, além da ampliação da oferta de água para a atividade produtiva rural do Vale do Jaguaribe.

Legenda: Administrador do Complexo Castanhão, Fernando Pimentel de Andrade e parede do açude Foto: Ismael Soares

Sobre o futuro do açude, o secretário destaca que o Castanhão continua sendo “a joia da coroa”, por ser o principal reservatório do Estado, com uma posição estratégica. Isso porque ele está ligado à RMF por um sistema de transferência de água e também recebe as águas da Transposição do Rio São Francisco pelo Cinturão das Águas e deverá receber pelo Ramal do Salgado, em construção.

Além disso, aponta que o açude continua sendo estratégico para outras iniciativas de garantia de acesso à água em diversas áreas do Estado, como o Malha D'água.“Vamos ter o Malha D'água do Jaguaribe litoral leste que vai atender todas as grandes cidades do baixo Jaguaribe, vai atender o sistema adutor vale do Jaguaribe-Banabuiú e vai garantir incluir água para a serra de Baturité.

Com a duplicação do Eixão, o secretário projeta que o Castanhão vai poder ampliar a oferta e “permitir que a gente possa aumentar a utilização das águas em múltiplos usos”.