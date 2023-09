Baú da Política: o que trouxe Fernando Henrique Cardoso ao Ceará nas oito visitas como presidente

Da inauguração do Castanhão a uma prece eleitoral a Padre Cícero, nos oito anos em que ocupou a Presidência da República, o ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso (FHC) fez oito visitas ao Ceará pelos mais diferentes motivos. Além da Capital e de Juazeiro do Norte, o político também teve passagens por Iracema, Acaraú, Jaguaribana e Tejuçuoca.

Enquanto o mandatário ocupou a Presidência, os cearenses experimentaram um alinhamento duradouro entre os governos do Estado e o Federal. Entre 1995 e 2002, comandaram o Governo do Ceará os ex-governadores Tasso Jereissati e Beni Veras, vice que assumiu após renúncia de Tasso para candidatura ao Senado.

A dupla era presença constante ao lado de Fernando Henrique nas visitas dele ao Ceará. O alinhamento favorecia o partido no Ceará, o que atraiu dezenas de prefeitos e deputados à sigla.

Esse fenômeno foi estudado pelo cientista político Raulino Pessoa, professor da Universidade Regional do Cariri (Urca), em sua tese “Articulação entre as instâncias partidárias: o caso do PMDB, PT e PSDB do Ceará nas eleições de 2012 e 2014”.

Em 1992, o PSDB chegou ao seu auge no Estado, “conseguindo eleger 50% dos prefeitos e vereadores. Nos dois pleitos seguintes, em 1996 e 2000, apresentou pequena redução, mas diminuição de capilaridade no plano local ocorreu a partir das eleições de 2004”, apontou o pesquisador.

FHC fez oito visitas ao Ceará entre 1996 e 2002, quase um encontro com os cearenses por ano. Em 1998, por exemplo, ele chegou a desembarcar três vezes no Estado. A maioria das agendas envolvia a inauguração ou o acompanhamento de ações de combate à fome e à pobreza.

Confira o que trouxe Fernando Henrique Cardoso em suas visitas ao Ceará:

Março de 1996 — IRACEMA E JAGUARIBARA

FHC visitou o município de Iracema, na região do Jaguaribe, no fim do mês de março de 1996. O próprio presidente comentou sobre a viagem em um discurso que fez em 2 de abril daquele ano na cerimônia de assinatura do protocolo de doação de recursos para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Legenda: Presidente visitou as cidades de Iracema e Jaguaribara Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

À época, ele disse ter visitado “uma pequena cidade chamada Iracema”, “bastante sofrida, porque é de uma área onde há seca”. “Por sorte, este ano choveu, e choveu até bastante”, acrescentou. Ele disse que visitou três casas na cidade que eram assistidas por agentes comunitários de saúde.

Na viagem, ele também assinou o contrato de implantação das obras do açude Castanhão e o contrato do Projeto de Irrigação do Baixo Acaraú. À época, ele prometeu entregar o reservatório e a nova cidade de Jaguaribara até o fim de seu governo, o que de fato ocorreu.

Fevereiro de 1998 — FORTALEZA

Legenda: Presidente FHC esteve em Fortaleza para a inauguração Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Em 7 de fevereiro de 1998, o presidente participou da inauguração daquela que era a nova estação de passageiros do aeroporto de Fortaleza, um investimento compartilhado entre o Estado e o Governo Federal. Na passagem pela Capital, FHC também visitou uma escola pública estadual.

“Este estado, no qual a água era a mais escassa, a educação a mais faltosa, a saúde a mais precária, foi capaz de remover os obstáculos e jogar esse passado para o lado, e foi capaz de, dando-nos as mãos uns aos outros, nos vários níveis de governo e da sociedade, desenhar um futuro que já se faz presente, ou que já se está construindo”, disse Cardoso em seu discurso aos cearenses.

Maio de 1998 — TEJUÇUOCA

Uma das visitas de FHC que provocou maior burburinho foi a que ele fez em 4 de maio de 1998. Isso porque o mandatário antecipou a viagem ao Ceará justamente quando o então candidato à Presidência e adversário do tucano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também passava pela região.

Legenda: FHC e Lula fizeram visitas simultâneas ao Ceará Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

FHC desembarcou em Tejuçuoca e Lula foi a Quixeramobim e Jaguaruana. No Ceará, o presidente fez questão de dizer que a visita não era por motivos eleitorais e que temia que a seca fosse usada politicamente na campanha daquele ano.

Agosto de 1998 — JUAZEIRO DO NORTE

Na terceira visita que fez ao Ceará em 1998, ano em que disputou a reeleição, Fernando Henrique Cardoso fez um comício para mais de 15 mil cearenses em Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero, em 1º de agosto.

Legenda: FHC ao desembarcar no aeroporto de Juazeiro do Norte Foto: Antônio Vicelmo/Diário do Nordeste

O político aproveitou para seguir o tradicional rito de visitar o túmulo do santo popular. FHC disse que pediu “humildemente a Deus que Ele dê mais empregos aos brasileiros”. À época, a prece chamou atenção porque, em 1985, durante uma disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, o tucano se disse ateu.

"Vim em homenagem ao povo nordestino. Não é por uma fé em especial, é por uma fé em geral", disse. Ele ainda comentou que, em 1994, conseguiu arrancar na campanha após visitar a cidade de Juazeiro.

Janeiro de 2000 — ACARAÚ

Após o pleito de 1998, quando visitou três vezes o Estado, FHC voltou ao Estado em 2000. À época, ele esteve em um assentamento-modelo na cidade de Acaraú no dia 21 de janeiro. O local atendia a 16 famílias e recebia crédito do Banco Mundial.

Legenda: Visita de Fernando Henrique Cardoso ao Ceará Foto: André Lima/Diário do Nordeste

"É bom sinal que muitos venham aqui, mas é também um mau sinal ao se constatar que a reforma agrária ainda chama a atenção. Bom mesmo vai ser o dia em que não precisar vir visitante nenhum, que todo mundo no Brasil já esteja atendido de maneira adequada e seja normal o acesso à terra", disse o tucano durante a visita.

Setembro de 2001 — FORTALEZA

Em 3 de setembro, o presidente visitou o Ceará para acompanhar obras de irrigação e do que viria a ser o Porto do Pecém. Diferentemente das visitas anteriores, esta ocorreu após um tensionamento na relação entre o mandatário e o então governador, Tasso Jereissati (PSDB).

Legenda: Visita de Fernando Henrique Cardoso ao Pecém em setembro de 2001 Foto: Stenio Saraiva/Diário do Nordeste

O tucano cearense se sentia preterido nas articulações internas e dizia que o candidato à sucessão de FHC sairia do “bolso do colete” do próprio presidente. Na viagem, o chefe do Executivo federal ainda esteve na cidade de Marco, onde visitou obras e fez entrega de lotes para famílias locais.

Março de 2002 — FORTALEZA

Legenda: Uma das últimas viagens de FHC ao Ceará Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Em seu último ano como presidente, FHC participou, em Fortaleza, da abertura da Assembleia de Governadores.

Em uma rápida passagem pela Capital, no dia 10 de março, ele realizou encontros diplomáticos e almoçou com o governador do Ceará, Tasso Jereissati

Dezembro de 2002 — JAGUARIBARA

Já nos últimos dias à frente da Presidência da República, em 23 de dezembro, antevéspera de Natal, o presidente Fernando Henrique Cardoso participou, na cidade de Jaguaribara, da inauguração do maior reservatório de água doce do Ceará, o Açude Castanhão.

Legenda: Visita de Fernando Henrique Cardoso ao Açude Castanhão, em dezembro de 2002 Foto: André Lima

Acompanhado de lideranças tucanas, ele acionou o botão que iniciou o funcionamento das válvulas da barragem que até hoje abastece a Capital e boa parte dos municípios cearenses.