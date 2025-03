Prefeito e vice-prefeita de Aurora são cassados por suposto abuso de poder político e econômico

A Justiça Eleitoral de Aurora, na região do Cariri, determinou a cassação do prefeito reeleito do município aurorense, Marcone Tavares (PT), e da sua vice-prefeita Glória Maria Tavares (PSB) por suspeita de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A decisão, que cabe recurso, foi confirmada na última terça-feira (18).

A ação foi movida pela coligação “Pra Cuidar do Nosso Povo”, do ex-candidato a prefeito de Aurora, Adailton Macêdo (MDB), que perdeu a disputa para Marcone e Glória. Conforme o processo, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a chapa vitoriosa é acusada das seguintes práticas:

Gastos com pessoal durante o ano eleitoral – em montante próximo a R$ 5 milhões;

Contratação irregular – sem concurso público – de um “grande número de pessoas nesse período”;

Prática recorrente de admitir e readmitir “centenas de servidores em curtos intervalos de tempo”

Responsável por determinar a cassação dos políticos, o juiz da 69ª Zona Eleitoral de Aurora, José Gilderlan Lins, considerou que as condutas investigadas possuem “gravidade suficiente para comprometer a lisura do pleito, configurando abuso de poder político e econômico.”

O magistrado também determinou a inelegibilidade de Marcone por oito anos. Essa medida, no entanto, não alcança a vice-prefeita. Lins indicou que não foi comprovada a participação de Glória nos supostos abusos, embora ela tenha sido uma “beneficiada direta”, o que justificaria apenas a cassação.

O QUE DIZ A GESTÃO MUNICIPAL

Nas redes sociais, o prefeito Marcone afirmou que recebeu com surpresa a decisão da Justiça Eleitoral de Aurora. O gestor ressaltou, ainda, que vai recorrer da sentença em instância superior.

“Recebemos recentemente uma decisão do Ministério Público que dizia que não havia mácula, prova ou qualquer irregularidade contra a eleição e contra a nossa pessoa”, salientou o petista. “Quero dizer a todos que vamos recorrer para uma instância superior. Continuamos com muita energia, trabalhando pelo povo de Aurora”, acrescentou.

O gestor municipal também publicou um vídeo do advogado Carpegiano Gonçalves. Responsável pela defesa dos políticos cassados em 1ª instância, ele ponderou que não há provas de que os dois tenham praticado qualquer espécie de abuso para fins eleitorais e disse confiar na reversão da decisão.

“Marconi e Glória continuam no exercício do respectivo mandato. Não há nenhuma espécie de suspensão do exercício de mandato por parte de Glória ou por parte de Marcone. Nosso recurso dá a eles, por disposição expressa do Código Eleitoral, direito de continuarem a exercer, em sua plenitude, os respectivos mandatos”, explicou Gonçalves.

Assim, o prefeito e a vice-prefeita seguem cumprindo agenda oficial à frente do Município. Nesta quarta-feira (20), os gestores divulgaram uma reunião com todos os secretários municipais para “alinhar novas ações”.

