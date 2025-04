Às vésperas da final do BBB25, políticos do Ceará declaram apoio a Renata pelas redes sociais

A cearense Renata Saldanha, uma das favoritas ao prêmio maior do Big Brother Brasil (BBB) deste ano, ganhou mais uma forcinha nas redes sociais na campanha ao primeiro lugar. Políticos do Estado usaram a internet para declarar apoio à bailarina e convocar sua audiência a votar pela eliminação de seus adversários.

O governador Elmano de Freitas (PT) foi um deles. Do aeroporto, em agenda oficial, ele gravou um vídeo para a torcida de Renata.

"Estou viajando para a China para buscar investimentos para o Ceará, mas eu estou numa torcida grande, e queria convocar vocês a fazer parte dessa grande corrente de todos os cearenses em prol da Renata, a nossa bailarina que está para chegar na final do BBB e só precisa da nossa solidariedade, do nosso apoio, da nossa participação", disse.

Já o secretário estadual do Turismo, Eduardo Bismarck, foi mais incisivo, e pediu votos contra Vitória Strada, principal adversária de Renata neste paredão.

"Quem torce pela Renatinha, vota na Vitória, e eu já vou dar meu voto único, que tem maior peso, mas você também pode votar – e eu vou votar depois – no voto da torcida, que a gente vai ficar votando até de noite hoje", compartilhou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), também embarcou com o governador à China e declarou seu apoio à cearense.

"Quero aqui mandar um recado para todos os cearenses antes de nós embarcarmos, para todos nós fazermos uma grande corrente em prol da Renata, essa cearense maravilhosa, bailarina, professora de balé, ligada aos movimentos sociais, que está com a nossa ajuda chegando a final do BBB", publicou.

Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD), prefeito e vice-prefeita de Fortaleza, respectivamente, foram outros políticos que usaram as redes em apoio a Renata.

"Passando aqui nesse feriado, que já foi de muitas reuniões e visitas, para dar minha contribuição, para levar a nossa fortalezense Renata para a final do BBB. A Renata está muito perto de fazer a história ao ser a primeira cearense a chegar na final do BBB", declarou Evandro.

"Ela nasceu no Barroso, é bailarina e professora de dança, com um trabalho lindo desenvolvido na Edisca. A Renata sempre exalta as suas raízes e tem representado muito bem a nossa cidade em rede nacional. Eu já votei 'fora, Vitória' para levarmos a Renata para a decisão", afirmou, ainda.

"Vamos mostrar a força de Fortaleza e do Ceará para o Brasil. Nesse momento tão importante, eu não podia deixar de dar o meu apoio a Renata. Essa mulher de luta, de garra, bailarina do Edisca, cria do Barroso. Hoje precisa do nosso apoio para seguir no programa", convocou Gabriella.

'BBB da política'

Desde o início, esta edição do BBB tem sido usada por políticos cearenses para movimentar as redes. O jogo começou com uma disputa em dupla – Renata, inclusive, fazia par com a amiga e também bailarina Eva Pacheco – e depois voltou ao modelo tradicional unitário.

A novidade adotada pelo programa foi incorporada em brincadeiras por irmãos e casais que atuam na política. Foi o caso de Cid Gomes (PSB) e Lia Gomes (PDT); Domingos Neto (PSD) e Gabriella Aguiar (PSD); Eduardo Bismarck (PDT) e Guilherme Bismarck (PSB); Stuart Castro (Avante) e Lyziane Malta (MDB); Hérberlh (Republicanos), e Ynara Mota (Republicanos).