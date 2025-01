'BBB da política cearense': irmãos e cônjuges políticos entram no clima de dupla do reality

A disputa entre duplas na 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB), que estreia nesta segunda-feira (13), foi incorporada por políticos cearenses e virou objeto de brincadeira nas redes. Parentes com cargos eletivos entraram no clima do reality e compartilharam fotos com as suas “dobradinhas”.

No “BBB da política cearense”, os concorrentes são irmãos e cônjuges na ativa nos municípios e nas casas legislativas, como Cid Gomes (PSB) e Lia Gomes (PDT); o Domingos Neto (PSD) e Gabriella Aguiar (PSD); Eduardo Bismarck (PDT) e Guilherme Bismarck (PDT); Stuart Castro (Avante) e Lyziane Malta (MDB); Hérberlh (Republicanos), e Ynara Mota (Republicanos).

“Já pensou essa dupla no BBB25?”, postou a deputada estadual Lia Gomes, em foto ao lado do senador Cid Gomes, seu irmão.

“Imagina a gente no BBB? Ainda bem que é meme. Quem seria sua dupla?”, brincou a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, ao lado do irmão, o deputado federal Domingos Neto.

Os irmãos Eduardo Bismarck, deputado federal licenciado e secretário Estadual do Turismo, e Guilherme Bismarck, deputado estadual em exercício. “E essa dupla aqui, BBB?”, perguntou o primeiro.

“Já escolhi a minha dupla para o BBB 25! Qual seria a sua?”, publicou o deputado estadual Stuart Castro. A foto escolhida foi ao lado da esposa Lyziane, ex-vereadora e que foi candidata a prefeita em Mulungu no ano passado.

O casal de prefeitos Hérberlh, de Baturité, e Ynara Mota, de Guaramiranga, também entrou na brincadeira. “Entramos na ‘trend’ do momento! Juntos, com muito amor e dedicação, seguimos transformando Baturité e Guaramiranga. Com a força da nossa união, estamos cuidando da nossa gente e fazendo o amanhã ser agora!”, disse o gestor.