Braguinha e Bebeto: comissão de ética do PSB deve sugerir afastamento de pelo menos um dos prefeitos

A Comissão de Ética do PSB Ceará deve finalizar, em maio, o parecer sobre dois prefeitos do partido que estão sendo investigados pela Justiça Eleitoral por supostas condutas criminosas nas eleições de 2024. Bebeto Queiroz, de Choró, e Braguinha, de Santa Quitéria, não chegaram sequer a tomar posse nos cargos. No começo de abril, Bebeto Queiroz teve o mandato cassado junto ao vice Bruno Jucá, mas ainda cabe recurso.

Presidente da comissão, Célio Fernando adiantou que o parecer deve indicar que um dos prefeitos seja afastado do partido, apesar de preferir não adiantar qual deles.

A divulgação deve ocorrer apenas quando o parecer finalizado for encaminhado à Executiva estadual, o que deve ocorrer nos próximos dias, acrescenta ele. "Já está pronto praticamente e, agora, é só ter a reunião da Executiva. Foi privilegiado fazer os congressos municipais e estadual, e logo em seguida, (encaminhar)", explica.

A convenção estadual do PSB Ceará ocorreu nesse domingo (27), quando Eudoro Santana foi reconduzido à presidência, com o senador Cid Gomes (PSB) como vice-presidente. Os demais membros da Executiva estadual também foram eleitos.

Com o encaminhamento do parecer, "a Executiva tomará uma decisão" sobre os dois prefeitos cearenses, afirma Célio Fernando, em entrevista ao Diário do Nordeste pouco antes do início da convenção estadual deste domingo. "Vamos fazer a coisa correta, o que tem que ser feito", reforça.

"Isso não é só para os dois prefeitos. Isso é para todo problema que o PSB tiver. A gente não pode trabalhar sem transparência. Qualquer coisa que ocorra, há uma comissão de ética e isso pode ser denunciado, pode ser colocado e vai ser apurado como deve ser. Agora, quando você vai se tornando muito grande, obviamente vai encontrando cada vez mais problemas, algumas coisas necessárias. E tem que ser muito criterioso para não se cometer injustiças". Célio Fernando Presidente da Comissão de Ética do PSB Ceará

Entenda o caso

Ainda em janeiro, a Executiva estadual do PSB encaminhou o caso dos prefeitos Braguinha e Bebeto Queiroz para serem analisados pela comissão de ética. Eleitos em 2024, os dois não chegaram a tomar posse em 1º de janeiro por conta das investigações de que são alvos.

No caso de Bebeto, ele está foragido desde o dia 5 de dezembro e não chegou sequer a ser ouvido nas oitivas realizadas pela comissão de ética do PSB. Bebeto havia sido preso anteriormente, de forma temporária. Poucos dias após ser solto, foi novamente alvo de mandado de prisão.

Prefeito eleito de Choró, Bebeto é acusado de envolvimento em um esquema de corrupção pelo desvio de recursos de emendas parlamentares para compra de votos em cidades no Ceará. No início de abril, ele teve o mandato cassado, junto com o vice, pelo juiz Welithon Alves de Mesquita, da 6ª Zona Eleitoral do Estado, em Quixadá. Os dois também foram declarados inelegíveis. No entanto, ainda cabe recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Braguinha também foi detido. Ele ficou em prisão domiciliar por dois meses e foi liberado em março, mas continua afastado da Prefeitura de Santa Quitéria. O prefeito eleito é investigado por suposta ligação com a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV) — que teria interferido no pleito de 2024 na cidade.