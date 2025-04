Cid sinaliza Acilon Gonçalves e Fernanda Pacobahyba como pré-candidatos do PSB a deputados federais

Cid Gomes (PSB) sinalizou que o ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido), deve se filiar ao partido e disputar uma vaga de deputado federal em 2026. A concorrência pela Câmara Federal também deve contar com Fernanda Pacobahyba, atual presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme evidenciou o senador durante discurso no Congresso Estadual da agremiação, realizado na manhã deste domingo (27), em Fortaleza.

“Outro novo [nome], que não está aqui porque fez uma cirurgia e nós vamos fazer aí uma festa boa para ele, uma festa exclusiva para ele, que é homem também para ter 200.000 votos para deputado federal, que é o nosso Acilon [Gonçalves]” Cid Gomes Senador do Ceará pelo PSB

Ex-presidente do PL Ceará, Acilon tem se consolidado como uma das lideranças políticas da Região Metropolitana de Fortaleza, articulando aliados em prefeituras no entorno da Capital, como o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e o chefe do Executivo de Eusébio, Dr. Júnior (PRD). Além disso, é esposo da deputada estadual Marta Gonçalves (PSB), que passou a compor os quadros do partido de Cid em fevereiro deste ano.

O FUTURO DE PACOBAHYBA

Já sobre Fernanda Pacobahyba, Cid defendeu a atuação da gestora à frente do FNDE e enfatizou que “não tem um prefeito que não fale bem” dela. Além disso, o senador fez questão de indicar que projeta outros postos para a filiada do PSB.

“É uma pessoa que tem ajudado muito o estado do Ceará. Por mim, ela pode ser deputada, candidata a deputada federal, mas o posto que eu faço para ela é para ela suceder o Elmano na reeleição dele, tá? Depois que o Elmano se reeleger, aí com uma mulher governadora. Eu faço plano de longo prazo. Posso até errar, mas eu faço plano de longo prazo”, projetou Cid.

Ainda no evento desta manhã, Cid defendeu uma série de nomes do partido para a disputa eleitoral de 2026, como o deputado federal Júnior Mano (PSB) para o Senado e Romeu Aldigueri (PSB), atual parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará, na Câmara Federal.

Legenda: Júnior Mano, Cid Gomes, Eudoro Santana, João Campos e Romeu Aldigueri durante o Congresso Estadual do PSB neste domingo (27) Foto: Kid Júnior

O Congresso do PSB contou com a presença do prefeito de Recife, João Campos, – que deve assumir a presidência nacional do partido em junho – políticos da agremiação, como prefeitos de cidades do Ceará e parlamentares, além de outras lideranças estaduais e municipais. Na oportunidade, Eudoro Santana e Cid Gomes foram reconduzidos à presidência e à 1ª vice-presidência da legenda, respectivamente.

