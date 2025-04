PSB Ceará mantém Eudoro Santana e Cid na presidência e elege Diretório repleto de deputados

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) Ceará confirmou a recondução de Eudoro Santana e do senador Cid Gomes à presidência e à 1ª vice-presidência da legenda, respectivamente. A eleição da Executiva foi oficializada durante o XVI Congresso Estadual da sigla, realizado na manhã deste domingo (27), em Fortaleza.

Entre os novos nomes da nova diretoria, está o deputado federal Júnior Mano, que se filiou ao PSB em dezembro de 2024 e é cotado para disputar uma vaga ao Senado no próximo ano. A candidatura dele, inclusive, é defendida por Cid Gomes.

A legenda também elegeu, por aclamação, a chapa única formada para o Diretório Estadual, que também contempla a Comissão de Ética, o Conselho Fiscal e suplentes. A lista, que ao todo tem 119 membros, está repleta de deputados estaduais, como Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Sérgio Aguiar, Salmito Filho, Romeu, Aldigueri, Marcos Sobreira, Antônio Granja e Jeová Mota. Todos entraram oficialmente para os quadros do PSB em fevereiro de 2025 e, consequentemente, não faziam parte da gestão anterior.

O Congresso do PSB conta com a presença do prefeito de Recife, João Campos – que deve assumir a presidência nacional do partido em junho – políticos da agremiação, como prefeitos de cidades do Ceará e parlamentares, além de outras lideranças estaduais e municipais, como o presidente do Podemos Ceará, Bismarck Maia, o presidente do PT Ceará, Conin Filho, e os deputados federais Leônidas Cristino (PDT) e Mauro FIlho (PDT).

CONFIRA A NOVA EXECUTIVA DO PSB CEARÁ

Presidente: Eudoro Santana

Primeiro vice-presidente: Cid Gomes

Segundo vice-presidente: Júnior Mano

Terceiro vice-presidente: Socorro França

Secretário Geral: Elias José

Primeiro Secretário: Dênis Bezerra

Segundo secretário: Davi Benevides - Ex-prefeito de Redenção

Primeiro Secretário de Finanças: Napoleão Ferreira

Segundo Secretário de Finanças: Alexandre Mota

Secretaria de Cultura: Luiza Cela

Secretário de ação parlamentar: Salmito filho

Secretário de mobilização política: ex-prefeita Mirian Sobreira

Secretário de articulação social: prefeita Ana Flávia

Secretário de organização: Célio Fernando

Líder da bancada na Alece: Marcos Sobreira

Secretário da Inclusão: Paulo Oliveira

Secretário do Movimento Popular: Dagmar Leite de Oliveira Júnior

Secretário da Juventude: Daniel

Secretário do Movimento Negro: Francisco Nazareno Marques

Secretária de Diversidade: Samila de Oliveira

Secretaria de Mulheres: Daniele Pimentel

Secretária Sindical: Maria Andrade

