Chagas Vieira diz que polícias do Ceará e do Rio trocam informações constantes para combater facções

O secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, comentou sobre os avanços do setor de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) no combate ao crime organizado. O político revelou que os investigadores cearenses mantêm contato com as forças policiais do Rio de Janeiro para detectar e prender lideranças das facções criminosas.

Chagas participou, nesta quinta-feira (15), da live do PontoPoder. Em conversa com os editores do PontoPoder Jéssica Welma e Wagner Mendes, ele disse que o Executivo do Ceará “tem a dimensão do problema” que é a violência no Estado.

“É um problema grande, complexo e atinge todos os estados, todas as capitais e a imensa maioria das cidades brasileiras, mas o fato de ser uma questão generalizada não é motivo para que a gente ache que é isso mesmo, não, de forma alguma. Temos trabalhado intensamente para combater a atuação dessas facções. É fácil? Claro que não é”, reconheceu.

O secretário destacou os investimentos feitos pela gestão estadual, como a realização de concursos e o reforço no número de agentes, além da ampliação das escolas de tempo integral e do estímulo à criação de novas vagas de emprego.

“Cada vez mais as pessoas estão sendo presas e cada vez mais o Governo do Estado, através da Polícia, tem conseguido travar algumas operações financeiras dessas facções (...) Acontece que você aperta em um lugar, eles saem e ficam gerenciando de outro (...) Eles começaram a migrar para a Rocinha, no Rio de Janeiro. Inclusive, uma matéria do Diário do Nordeste, mostrou que eles pagam alugueis caríssimos para ficarem instalados e protegidos lá na favela da Rocinha”, disse.

“Nesse momento, a polícia do Ceará está em contato com a Polícia do Rio de Janeiro para tentar detectar onde estão, agir e prender (essas lideranças). É isso que tem sido feito. O trabalho de Inteligência tem sido fortalecido imensamente neste governo, não só aqui na Capital, mas também no Interior” Chagas Vieira Secretário-Chefe da Casa Civil do Ceará

Chagas ainda defendeu que a responsabilidade do combate à violência seja dividida entre os entes da federação. “O Governo tem trabalhado numa situação que não é simples, mas que precisa que não fique também só nas costas dos estados, que acontece de forma muito frequente. Ou está todo mundo junto nesse processo, e quando eu digo todo mundo junto é governo do estado, prefeituras e governo federal”, acrescentou o secretário.