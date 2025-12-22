Eduardo Bolsonaro e Ramagem têm passaportes diplomáticos cancelados

Os passaportes diplomáticos dos ex-deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) foram cancelados pela Câmara dos Deputados. Eles perderam o mandato na última quinta-feira (18), após decisão da Mesa Diretora da Casa Legislativa.

O cancelamento dos documentos já foi comunicado aos ex-parlamentares por meio ofícios da Segunda Secretaria da Casa, órgão responsável pela emissão de documentos oficiais de viagem.

Para os deputados, o passaporte facilitava certas viagens. Ele era usado em serviços e missões oficiais que representavam o Governo Federal.

Ex-deputados fugiram para os EUA

Eduardo e Ramagem moram nos Estados Unidos há meses. Eles deixaram o Brasil alegando perseguição política. Ramagem, por exemplo, teria saído clandestinamente do Brasil, em meio à ação penal que o condenou pelo STF por tentativa de golpe.

Já o filho "03" de Bolsonaro perdeu o mandato com base em uma regra da Constituição, que proíbe deputados e senadores de faltarem a mais de um terço das sessões deliberativas do ano. De 78 sessões em 2025, Eduardo faltou 63, o equivalente a quase 81% do total.