Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandatos cassados pela Câmara

O presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta, assinou a decisão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:23)
PontoPoder
Duas pessoas usando ternos escuros aparecem lado a lado em um ambiente legislativo. Cada uma está posicionada diante de um microfone, com bandeiras e o plenário ao fundo. Ambas vestem camisas sociais claras e gravatas, transmitindo um contexto formal de pronunciamento ou sessão parlamentar.
Legenda: Eduardo Bolsonaro e Ramagem fugiram para os EUA há meses.
Foto: Zeca Ribeiro e Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL) e Alexandre Ramagem (PL) tiveram os mandatos cassados pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (17).

A decisão foi assinada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos) e outros quatro membros da Mesa.

Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos há meses, foi cassado por excesso de faltas, e Ramagem foi por conta de condenação pela tentativa golpe, na ação penal do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Ramagem também foi para os EUA após ser condenado pelo STF. A Polícia Federal afirma que ele deixou o Brasil clandestinamente. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe.

Eduardo Bolsonaro pode se tornar inelegível? 

A cassação do mandato não torna Eduardo inelegível. Porém, isso pode ocorrer caso o agora ex-deputado seja condenado pelo STF, pois ele é réu por tentar coagir autoridades durante o julgamento do pai, o ex-presidente Eduardo Bolsonaro. 

O filho "03" de Bolsonaro perdeu o mandato com base em uma regra da Constituição, que proíbe deputados e senadores de faltarem a mais de um terço das sessões deliberativas do ano. De 78 sessões em 2025, Eduardo faltou 63, o equivalente a quase 81% do total. 

"Como todos sabem, ele está no exterior por decisão dele. Foi para os Estados Unidos. Não tem frequentado as sessões da Casa. É impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional", disse o Presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta. 

 

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' com filhas de Silvio Santos
PontoPoder

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' com filhas de Silvio Santos

Cantor disse que as filhas de Silvio Santos estavam "se prostituindo" para o Governo Federal.

Redação
Há 20 minutos
Deputados estaduais no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Alece aprova orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano para 2026, valor recorde para a gestão

Previsão orçamentária é referente ao último ano do atual mandato do governador do Ceará.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Romeu Aldigueri durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Presidente da Alece faz balanço de 2025 e pede a deputados ‘debate em alto nível’ no ano eleitoral

Romeu Aldigueri abriu a última sessão do ano com o panorama do primeiro ano à frente da Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto de Leo Couto, presidente da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Leo Couto faz balanço de 2025 da CMFor, com foco em inovações e prestação de serviços à população

Neste ano, Legislativo da Capital implementou plataforma de digitalização de processos e remodelou itinerância da Casa.

Bruno Leite
Há 2 horas
Imagem de Augusto Heleno para matéria sobre Alzheimer.
PontoPoder

Moraes amplia prazo da PF para concluir perícia médica de Augusto Heleno

Laudo pode ser entregue até dia 26 de dezembro.

Redação
Há 2 horas
Lula nega privatização dos Correios; veja vídeo
PontoPoder

Lula nega privatização dos Correios; veja vídeo

Segundo Lula, a empresa seguirá pública, mas poderá estabelecer parcerias com o setor privado.

*Nathália Paula Braga.
18 de Dezembro de 2025
Líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE)
Inácio Aguiar

Após votação do PL da dosimetria, Guimarães diz que faltou diálogo entre Jaques Wagner e Gleisi

Lula confirmou que irá vetar o projeto aprovado no Senado

Inácio Aguiar
18 de Dezembro de 2025
'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula sobre o INSS
PontoPoder

'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula sobre o INSS

Presidente afirmou que não há blindagem do governo a nenhum dos envolvidos no esquema criminoso

Redação
18 de Dezembro de 2025
Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria
PontoPoder

Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria

Ele fez afirmação para jornalistas em Brasília, nesta quinta-feira (18).

Redação
18 de Dezembro de 2025
Homem branco de cabelos pretos vestindo um terno preto e branco. Ele está em pé, com um papel em mãos, cercado por microfones. Atrás, há o símbolo e os dizeres da Polícia Federal, junto à entrada do estabelecimento, em arquitetura preta.
PontoPoder

Advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial em Brasília

Frederick Wassef cumprirá pena de um ano e nove meses em regime aberto. Cabe recurso.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Deputados estaduais durante votação de projetos no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova ‘VaiVem’ para o Cariri e outros 13 projetos do Governo com regime de urgência

Matérias foram aprovadas na penúltima sessão do ano.

Marcos Moreira
18 de Dezembro de 2025
Montagem com três parlamentares falando ao microfone em plenário: à esquerda, Cid Gomes de terno azul e gravata vermelha; ao centro, Augusta Brito de blazer bege; à direita, Eduardo Girão de terno azul e gravata clara, todos em ambiente legislativo.
PontoPoder

Saiba como votaram os senadores cearenses no PL da Dosimetria

Projeto reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por atos golpistas.

Luana Barros e Beatriz Matos
18 de Dezembro de 2025
Fachada da OAB Ceará
Inácio Aguiar

OAB entra em embate com Governo e MPCE por monitoramento de conversas entre advogados e presos

A Ordem recorreu de decisão do TJCE e avalia levar o caso às instâncias superiores

Inácio Aguiar
18 de Dezembro de 2025
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

PF conclui que Bolsonaro usou ferro de solda para violar tornozeleira

Laudo pericial aponta o que aconteceu com dispositivo usado pelo ex-presidente.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF
PontoPoder

Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF

Ministra Gleisi Hoffmann afirma que presidente irá vetar projeto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
bancada
PontoPoder

Fundo Caatinga e emendas parlamentares pressionam Congresso contra a desertificação no Nordeste

Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e outras iniciativas demandam novos instrumentos financeiros e regulatórios, que passam pelo Legislativo.

Ingrid Campos
18 de Dezembro de 2025
Plenário do Senado durante a votação.
PontoPoder

Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e de condenados por atos golpistas

Texto diminui punições previstas para crimes ligados à tentativa de golpe.

Lucas Monteiro
17 de Dezembro de 2025
Exame prático do Detran-CE.
PontoPoder

Ampliação do CNH Popular para população LGBTI+ e inclusão de categorias D e E são aprovadas na Alece

Programa é voltado para pessoas de baixa renda terem acesso gratuito à primeira habilitação.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Celso Sabino fala durante cerimônia.
PontoPoder

União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

Indicação para o cargo é do deputado Gustavo Feliciano, filho de Damião Feliciano; troca foi negociada após expulsão do ministro do partido.

Redação
17 de Dezembro de 2025