Moraes pede extradição de Ramagem dos EUA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta segunda-feira (15) a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que fugiu para os Estados Unidos em setembro para evitar o cumprimento da pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

O procedimento deve ser formalizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL), Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão. Atualmente, ele está morando em Miami.

Fuga para os EUA

Após a fuga do deputado para os Estados Unidos — a suspeita é de que ele tenha saído clandestinamente pela Guiana —, a Câmara Federal afirmou que não foi comunicada sobre o afastamento do parlamentar do País nem autorizou nenhuma missão oficial no exterior.

A Casa também informou que o deputado apresentou atestados médicos para os períodos entre 9 de setembro e 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro.

Contudo, devido à condenação, o STF ordenou que o mandato de Ramagem seja cassado.