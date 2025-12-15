Moraes pede extradição de Ramagem dos EUA
O procedimento deve ser formalizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta segunda-feira (15) a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que fugiu para os Estados Unidos em setembro para evitar o cumprimento da pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.
O procedimento deve ser formalizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL), Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão. Atualmente, ele está morando em Miami.
Veja também
Fuga para os EUA
Após a fuga do deputado para os Estados Unidos — a suspeita é de que ele tenha saído clandestinamente pela Guiana —, a Câmara Federal afirmou que não foi comunicada sobre o afastamento do parlamentar do País nem autorizou nenhuma missão oficial no exterior.
A Casa também informou que o deputado apresentou atestados médicos para os períodos entre 9 de setembro e 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro.
Contudo, devido à condenação, o STF ordenou que o mandato de Ramagem seja cassado.