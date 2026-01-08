Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Oposição reage e prevê derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria

Deputados e senadores repudiaram a decisão do presidente da República.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Autoridade discursa em tribuna oficial durante sessão solene, segurando documentos e utilizando microfone, em ambiente institucional com bandeira do Brasil ao fundo. A cena ocorre em plenário legislativo, com arquitetura moderna, iluminação destacada e clima formal, caracterizando um contexto político e jornalístico de pronunciamento ou leitura de discurso oficial.
Legenda: Deputado Paulinho da Força foi relator do PL da Dosimetria na Câmara, e repudiu veto de Lula.
Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados.

O veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei (PL) da Dosimetria provocou reação de parlamentares da oposição, que já preveem a derrubada do impedimento no Congresso Nacional. A proposta reduziria a pena dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos casos do 8 de janeiro e da trama golpista, e agora volta para nova decisão de deputados e senadores. 

Paulinho da Força (Solidariedade), deputado federal relator do PL, publicou nota de repúdio ao anúncio de Lula. Para ele, o presidente "desconsidera a construção coletiva do Congresso e reabre tensões que já haviam sido superadas" e "envia sinal perigoso de que o Brasil não busca a paz institucional, mas o confronto permanente".

O deputado federal Onyx Lorenzoni (PL-RJ) classificou a decisão de Lula como "calculada e cruel" e disse que se tratou de um ato de "vingança" "O que se assiste não é Justiça, é vingança, não é democracia, é exceção permanente", comentou o parlamentar. 

Líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante mandou recado para o presidente Lula nas redes sociais: "Sabe que o veto será derrubado na primeira sessão do Congresso".

Para o veto ser derrubado, é preciso do voto de 257 deputados e 41 senadores, em sessão conjunta no Congresso Nacional. Caso isso ocorra, o PL entra em vigor e vira lei. Após essa fase, um último recurso contrário seria questionar a validade do dispositivo em um tribunal. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes para diminuir pena lendo livros; veja obras permitidas

teaser image
PontoPoder

Lewandowski entrega carta de demissão e deixará Ministério da Justiça

Reação no Senado e apresentação de PL da Anista 

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado Federal, criticou o veto de Lula e defendeu liberdade para "presos políticos", e ainda a soltura de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre 27 anos de prisão por tentativa de golpe e outros crimes em Brasília

Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente e senador pelo PL, também reagiu e previu a derrubada do veto: "Chega de inversão de valores. O Brasil precisa de justiça, segurança e respeito ao cidadão de bem". 

Após o anúncio de veto ao PL da Dosimetria, o senador Esperidião Amin (PP-SC), relator do projeto no Senado, protocolou um PL da Anista. Ele disse que a medida objetiva "pacificar o país". 

Apesar de ser relator da dosimetria, ele defendeu que apenas a redução das penas não seria uma resposta adequada.

"Propomos a anistia ampla e irrestrita de todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, relacionadas ao dia 8 de janeiro de 2023", propõe texto. 

Assuntos Relacionados
Autoridade discursa em tribuna oficial durante sessão solene, segurando documentos e utilizando microfone, em ambiente institucional com bandeira do Brasil ao fundo. A cena ocorre em plenário legislativo, com arquitetura moderna, iluminação destacada e clima formal, caracterizando um contexto político e jornalístico de pronunciamento ou leitura de discurso oficial.
PontoPoder

Oposição reage e prevê derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria

Deputados e senadores repudiaram a decisão do presidente da República.

Redação
Há 20 minutos
Imagem de capa do livro A Palavra que Resta e do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.
PontoPoder

De José de Alencar a Stênio Gardel: cearenses estão em lista de leitura de Bolsonaro

Acervo específico do DF pode ser lido e resenhado para reduzir a pena.

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
Guilherme Sampaio durante ato na PRaça do Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha.
PontoPoder

Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A'

Lideranças da sigla participaram do ato em defesa da democracia, na Praça do Ferreira, nesta quinta-feira (8).

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
Há 1 hora
Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE
PontoPoder

Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bolsonaro à esquerda e cena do filme Ainda Estou Aqui à direita. Imagem usada em matéria onde ex-presidente pede a Moraes redução de pena por meio da leitura.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes para diminuir pena lendo livros; veja obras permitidas

"Ainda Estou Aqui", que inspirou o filme vencedor do Oscar no ano passado, é um dos títulos que o ex-presidente pode ler e resenhar.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Elmano de Freitas de terno e camisa branca fala durante entrevista, com expressão séria, em ambiente institucional. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Ceará desfocadas; em primeiro plano, câmera de gravação.
PontoPoder

Elmano comenta crise na relação com Ivo Gomes após declarações do ex-prefeito: 'Agora é dialogar'

Ex-prefeito de Sobral disse não ter mais "nenhum compromisso" com pré-candidatura à reeleição do governador.

Luana Barros e Flávia Rabelo, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade em traje formal discursa em um púlpito com dois microfones durante evento institucional. Ao fundo, um grande painel azul exibe o texto “MAPA da Segurança Pública 2025”, com referências ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Governo Federal do Brasil, indicando uma cerimônia oficial voltada ao tema da segurança pública.
PontoPoder

Lewandowski entrega carta de demissão e deixará Ministério da Justiça

O ministro estaria desgastado de embates políticos, como a tramitação da PEC da Segurança Pública

Redação
08 de Janeiro de 2026
Autoridades em trajes formais estão reunidas em um palco institucional enquanto um representante assina um documento sobre uma mesa. Ao fundo, um grande painel azul exibe a frase 'Defesa da Democracia' e a marca do Governo do Brasil. Bandeiras nacionais aparecem à esquerda, e várias pessoas aplaudem o ato, sugerindo uma cerimônia solene de caráter oficial.
PontoPoder

Lula veta PL da dosimetria durante evento do 8 de janeiro

Projeto voltará ao Congresso Nacional, e deputados e senadores decidirão se o veto se mantém ou não.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Camilo Santana durante entrevista ao PontoPoder. De blazer azul e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana nega articulação para assumir o Ministério da Justiça

Aliados do petista avaliam que ele reúne credenciais políticas e administrativas para ocupar o cargo.

Igor Cavalcante, Flávia Rabelo e Beatriz Matos
08 de Janeiro de 2026
Foto de iluminação no Passeio Público, em Fortaleza.
PontoPoder

Prefeitura de Fortaleza concede parque de iluminação e semáforos até 2040, por mais de R$ 4 bilhões

Homologação do certame ocorreu no dia 23 de dezembro e contrato foi assinado em 31 de dezembro.

Bruno Leite
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fachada da sede da PF em Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PF apura compra de votos na região do Cariri e acaba prendendo suspeito por abuso sexual infantil

Operação no interior do Ceará mira o uso indevido de recursos de campanha nas eleições municipais de 2024.

Marcos Moreira
08 de Janeiro de 2026
Multidão com roupas verde e amarelo invadem prédio do Congresso Nacional em 8 de janeiro.
PontoPoder

8 de Janeiro completa três anos em meio à expectativa da decisão de Lula sobre o PL da Dosimetria

Base governista mira reversão de 34 votos no Senado para sustentar possível veto de Lula.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade judicial sentada à bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência. A autoridade em questão é Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Moraes anula sindicância do CFM sobre atendimento médico de Bolsonaro na prisão

Ex-presidente caiu na cela onde cumpre pena, e foi ao hospital para fazer exames.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre saída dele do hospital, após queda.
PontoPoder

Bolsonaro retorna à PF após realizar exames para investigar sequelas da queda

No hospital, ex-presidente realizou tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem do presidente Lula, que sancionou lei proibindo descontos associativos pelo INSS.
PontoPoder

Lei que proíbe descontos associativos pelo INSS é sancionada

Medida foi publicada no Diário Oficial, visando aumentar a segurança dos empréstimos consignados.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lula e demais autoridades na cerimônia de anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS.
PontoPoder

Lula anuncia construção do primeiro hospital inteligente do SUS

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) em cerimônia no Palácio do Planalto.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Retrato em close de Ivo Gomes, com entradas no cabelo e barba curta grisalha, usando camisa clara. Ele sorri levemente e olha para fora da câmera. Ao fundo, há um painel em tom vermelho.
PontoPoder

PT de Sobral lamenta afastamento de Ivo e diz que articulação entre Elmano e Rodrigues é nacional

Presidente municipal do partido descartou um rompimento com o PSB ou com os irmãos Ferreira Gomes.

Luana Barros
07 de Janeiro de 2026
Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para exames após queda

Ex-presidente será submetido a tomografia, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
PontoPoder

Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para hospital após queda

O político caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel da cela em que está detido na Superintendência da PF.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem dividida em dois retratos. À esquerda, Ivo Gomes, com barba curta, veste camisa clara e olha para a direita. À direita, Elmano de Freitas, de cabelos grisalhos e barba, veste camisa branca e blazer escuro, fala com a boca levemente aberta e olha para a esquerda.
PontoPoder

Ivo rompe com Elmano, defende Ciro Gomes e relembra crise na família por apoio ao petista

O ex-prefeito de Sobral criticou a aliança do governador com Oscar e Moses Rodrigues.

Luana Barros
06 de Janeiro de 2026