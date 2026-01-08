Condenado a 27 anos e três meses de prisão por atentar contra o Estado Democrático de Direito e praticar outros crimes, Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta quinta-feira (8), ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para diminuir sua pena por meio da leitura — "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva, que trata sobre a ditadura e inspirou o filme homônimo vencedor do Oscar no ano passado, é um dos títulos permitidos.

O ex-presidente está detido há 47 dias na superintendência da Polícia Federal, em Brasília — desde que tentou violar sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

O programa de remição da pena pela leitura no Brasil permite abater quatro dias da pena para cada obra lida e avaliada. A possibilidade foi prevista em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2021 e detalha que o detento pode ler e resenhar até 12 obras por ano.

Contudo, embora a previsão exista, cabe à Justiça autorizá-la para cada detento.

Autorização foi dada a general preso pelo golpe

No último dezembro, Moraes autorizou o general Paulo Sérgio Nogueira a trabalhar, ler e estudar para reduzir sua pena de 19 anos de detenção. Como Bolsonaro, ele foi condenado por participar do "núcleo crucial" da trama golpista.

Saiba o que a lei permite

Reduzir 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (ensino fundamental, médio, profissionalizante ou superior);

Reduzir 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.

Quais livros Bolsonaro poderá ler na prisão?

O sistema penitenciário do Distrito Federal possui um acervo específico que pode ser lido e resenhado para reduzir a pena, que inclui obras que tratam democracia, racismo e questões de gênero. Veja alguns dos títulos: