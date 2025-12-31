A macharada sem vergonha que odeia as mulheres
Por mais que a gente se diga envergonhado, por mais que você, dito homem sensível, diga que sente na pele, por mais que esteja indignado e solidário, por mais que tente eliminar o machismo em atos e palavras, por mais que faça sua parte, por mais que não entenda a covardia e monstruosidade dos seus semelhantes, por mais que peça punição contra a barbárie do feminicídio, nunca vai chegar ao entendimento completo, jamais sentirá na pele.
Somente no Ceará, foram 44 mortes de mulheres até o início deste dezembro. Infelizmente não ficará só nisso diante das festas e abusos de fim de ano.
Por mais que a gente, a macharada, abrace a causa, jamais sentirá o pavor de vislumbrar no beco, na próxima esquina, a sombra do inimigo, a ameaça do estupro que ronda as mulheres no Brasil cada vez que o relógio corre 11 minutos. Por mais que você até arrepie os pelos, jamais sentirá na carne.
Por mais que você não entenda os machos que sempre buscam culpar as “loucas”, por mais que você condene o discurso na linha “incel” de ódio às mulheres, por mais que você julgue importante ter mais representatividade nas equipes de governo, por mais que você vá à passeata feminista, por mais que você ache bizarro o piadista da cultura do estupro...
Por mais que você se ponha no lugar da vítima, nunca saberá o terror que se instala no cérebro, pesadelo interminável, quando a sombra da macheza a persegue e a parada de ônibus está deserta.
Por mais que você resolva deixar de ser reaça e retire o seu apoio aos projetos de lei homofóbicos do Congresso. Por mais que você esqueça o passado de porco chauvinista. Por mais que você cresça e deixe de puxar os cabelos das meninas nos bares, festas e boates. Por mais que você saque e nunca mais caia na besteira de achar que existe “vadia para transar e santinha para o casamento”. Por mais que tudo isso seja um avanço, ainda é pouco, muito pouco, pouco mesmo para sentir o drama que apavora as mulheres no vagão do trem, na rua escura, no parque...
Por mais que ampliemos a vergonha para todos nós homens que colaboramos com a violência machista, por mais que façamos um “mea culpa” histórico, por mais que o crime hediondo seja punido exemplarmente, por mais que tenhamos uma ideia da maldade humana nos livros de ficção e na realidade... Por mais que tudo isso aconteça, estamos ainda muito distantes deste horror inominável.
Por mais que ralamos as nossas rótulas da culpa no “Ajoelhaço” anual da Cooperifa — pedido de perdão coletivo de homens na zona sul de São Paulo por erros e maus-tratos às mulheres —, por mais que a reeducação de hábitos e atitudes surta algum efeito... Mesmo assim, sinto muito, estaremos apenas começando a entender o desastre da “cultura do estupro”.
Por mais que sonhemos com outro tempo, o tempo da delicadeza, o implacável relógio nos despertará, daqui a 11 minutos, para mais uma ocorrência.
Por mais que você finja que não é com a gente, ei, acorda, te recomendo, urgentemente, a leitura do livro “Matou uma, matou todas" (Ed. Ação), do escritor e jornalista Klester Cavalcanti. Quem sabe, né, você desperte para a causa.
Um 2026 lindo e joiado para todos nós. Até a próxima.
*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.