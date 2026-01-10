Governo do Ceará vai custear traslado do corpo de babá morta por patroa em Portugal

O traslado do corpo da babá cearense Lucinete Freitas, morta pela patroa em Portugal, será custeado pelo Governo do Ceará. Foi o que anunciou o chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, neste sábado (10).

Pelas redes sociais, o secretário utilizou uma postagem do Diário do Nordeste, que mostra que a família da cearense luta para evitar que o corpo seja enterrado como indigente no País europeu, para informar a decisão do Executivo estadual.

“Sobre esse caso, informo que o governador Elmano já determinou que o Governo do Estado arcará com tudo para o traslado ocorrer. Triste demais essa situação, e isso é o mínimo para atenuar um pouco a imensa dor dessa família cearense aqui” Chagas Vieira Chefe da Casa Civil do Ceará

Como mostrou o Diário do Nordeste, a família de Lucinete ainda não tinha conseguido arrecadar o valor para concretizar a operação. O portal Público Brasil estima ser necessário 10 mil euros — R$ 62,5 mil na cotação atual — para fazer o traslado do corpo da cearense de Lisboa, capital portuguesa, para Fortaleza.

Com isso, Lucinete corre o risco de ser enterrada como indigente na cidade portuguesa, caso não seja extraditada até 1º de fevereiro.

A legislação do país determina que, passados 45 dias da liberação do corpo pela Polícia Judiciária, o enterro é feito à revelia. A babá foi encontrada morta em 18 de dezembro de 2025, após 13 dias desaparecida.

A reportagem tenta contato com Teodoro Júnior, marido de Lucinete Freitas, para saber outras atualizações do caso, mas ainda não recebeu retorno.

ASSASSINADA PELA PATROA

A morte de Lucinete ocorreu em Portugal pelas mãos da própria patroa, também brasileira e que não teve o nome revelado.

O corpo da cearense foi encontrado coberto por entulhos na cidade de Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa. O crime foi praticado usando blocos de cimento contra a babá.

A mulher de 43 anos teria um relacionamento considerado conflituoso com Lucinete. Além disso, relatos de familiares da cearense apontam que a suspeita estaria em processo de separação do esposo, com discussões constantes em casa.