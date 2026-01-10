Governo do Ceará vai custear traslado do corpo de babá morta por patroa em Portugal
Ação foi anunciada pelo chefe da Casa Civil nas redes sociais, após risco da cearense ser enterrada como indigente.
O traslado do corpo da babá cearense Lucinete Freitas, morta pela patroa em Portugal, será custeado pelo Governo do Ceará. Foi o que anunciou o chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, neste sábado (10).
Pelas redes sociais, o secretário utilizou uma postagem do Diário do Nordeste, que mostra que a família da cearense luta para evitar que o corpo seja enterrado como indigente no País europeu, para informar a decisão do Executivo estadual.
“Sobre esse caso, informo que o governador Elmano já determinou que o Governo do Estado arcará com tudo para o traslado ocorrer. Triste demais essa situação, e isso é o mínimo para atenuar um pouco a imensa dor dessa família cearense aqui”
Como mostrou o Diário do Nordeste, a família de Lucinete ainda não tinha conseguido arrecadar o valor para concretizar a operação. O portal Público Brasil estima ser necessário 10 mil euros — R$ 62,5 mil na cotação atual — para fazer o traslado do corpo da cearense de Lisboa, capital portuguesa, para Fortaleza.
Veja também
Com isso, Lucinete corre o risco de ser enterrada como indigente na cidade portuguesa, caso não seja extraditada até 1º de fevereiro.
A legislação do país determina que, passados 45 dias da liberação do corpo pela Polícia Judiciária, o enterro é feito à revelia. A babá foi encontrada morta em 18 de dezembro de 2025, após 13 dias desaparecida.
A reportagem tenta contato com Teodoro Júnior, marido de Lucinete Freitas, para saber outras atualizações do caso, mas ainda não recebeu retorno.
ASSASSINADA PELA PATROA
A morte de Lucinete ocorreu em Portugal pelas mãos da própria patroa, também brasileira e que não teve o nome revelado.
O corpo da cearense foi encontrado coberto por entulhos na cidade de Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa. O crime foi praticado usando blocos de cimento contra a babá.
A mulher de 43 anos teria um relacionamento considerado conflituoso com Lucinete. Além disso, relatos de familiares da cearense apontam que a suspeita estaria em processo de separação do esposo, com discussões constantes em casa.