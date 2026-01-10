Diário do Nordeste
Babá cearense morta por patroa em Portugal pode ser enterrada como indigente

Família ainda busca fazer o traslado do corpo de Lisboa para Fortaleza.

Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Legenda: A cearense Lucinete Freitas morava em Portugal há 7 meses.
Foto: Arquivo Pessoal.

Quase um mês depois do assassinato da babá Lucinete Freitas pela patroa em Portugal, a família da cearense luta para evitar que o corpo seja enterrado como indigente no País europeu.

Segundo o portal Público Brasil, são necessários cerca de 10 mil euros (62,5 mil reais na cotação atual) para fazer o traslado do corpo da cearense de Lisboa, capital portuguesa, para Fortaleza. A família dela, no entanto, ainda não conseguiu arrecadar metade do valor.

Pela legislação de Portugal, passados 45 dias da liberação do corpo pela Polícia Judiciária, o enterro é feito à revelia. O corpo de Lucinete foi encontrado em 18 de dezembro do ano passado após ficar 13 dias desaparecido

Isso significa que faz 23 dias que o corpo da babá está sob responsabilidade das autoridades portuguesas. A extradição de Lucinete tem de ser realizada até 1º de fevereiro. Passado esse prazo, a cearense pode ser enterrada como indigente em Portugal.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa busca ajudar o viúvo, o também cearense José Teodoro, a fazer a repatriação do corpo da esposa, mas não há verba para esse tipo de apoio.

Babá foi morta por patroa com blocos de cimento

A norma estabelecida em junho de 2025 após determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era de que o Governo Federal custeasse as despesas do traslado de corpos de brasileiros no exterior sob condições específicas, mas segundo a reportagem, a medida caducou e não tem mais validade.

A morte de Lucinete ocorreu em Portugal pelas mãos da própria patroa, também brasileira e que não teve o nome revelado. O corpo da cearense foi encontrado coberto por entulhos na cidade de Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa. O crime foi praticado usando blocos de cimento contra a babá.

A mulher de 43 anos teria um relacionamento considerado conflituoso com a babá, e relatos de familiares da cearense apontam que a suspeita estaria em processo de separação do esposo, com discussões constantes em casa.

A Polícia Judiciária de Portugal foi procurada pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação do material.

