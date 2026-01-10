Babá cearense morta por patroa em Portugal pode ser enterrada como indigente

Quase um mês depois do assassinato da babá Lucinete Freitas pela patroa em Portugal, a família da cearense luta para evitar que o corpo seja enterrado como indigente no País europeu.

Segundo o portal Público Brasil, são necessários cerca de 10 mil euros (62,5 mil reais na cotação atual) para fazer o traslado do corpo da cearense de Lisboa, capital portuguesa, para Fortaleza. A família dela, no entanto, ainda não conseguiu arrecadar metade do valor.

Pela legislação de Portugal, passados 45 dias da liberação do corpo pela Polícia Judiciária, o enterro é feito à revelia. O corpo de Lucinete foi encontrado em 18 de dezembro do ano passado após ficar 13 dias desaparecido.

Isso significa que faz 23 dias que o corpo da babá está sob responsabilidade das autoridades portuguesas. A extradição de Lucinete tem de ser realizada até 1º de fevereiro. Passado esse prazo, a cearense pode ser enterrada como indigente em Portugal.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa busca ajudar o viúvo, o também cearense José Teodoro, a fazer a repatriação do corpo da esposa, mas não há verba para esse tipo de apoio.

Babá foi morta por patroa com blocos de cimento

A norma estabelecida em junho de 2025 após determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era de que o Governo Federal custeasse as despesas do traslado de corpos de brasileiros no exterior sob condições específicas, mas segundo a reportagem, a medida caducou e não tem mais validade.

A morte de Lucinete ocorreu em Portugal pelas mãos da própria patroa, também brasileira e que não teve o nome revelado. O corpo da cearense foi encontrado coberto por entulhos na cidade de Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa. O crime foi praticado usando blocos de cimento contra a babá.

A mulher de 43 anos teria um relacionamento considerado conflituoso com a babá, e relatos de familiares da cearense apontam que a suspeita estaria em processo de separação do esposo, com discussões constantes em casa.

A Polícia Judiciária de Portugal foi procurada pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação do material.