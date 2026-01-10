Trump diz não ser necessário capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA'
Presidente dos EUA admite frustração com extensão do conflito capitaneado pela Rússia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse achar que "não será necessário" capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele foi questionado por jornalistas sobre o conflito entre o País e a Ucrânia, que se estende desde fevereiro de 2022.
Ao contrário da Venezuela, onde no último dia 3 de janeiro, tropas estadunidenses entraram no País para capturar o então presidente Nicolás Maduro, o mandatário dos EUA afirmou que não deve ser necessário a mesma medida contra o russo.
Veja também
Trump frisou que existe uma boa relação entre ele e Putin, mas admitiu estar frustrado com a duração do conflito, prestes a completar quatro anos no leste europeu. Segundo o g1, o presidente dos EUA vê o conflito entre os países como um dos mais fáceis de resolver.
"A economia russa está em má situação. Acho que vamos acabar resolvendo isso. Gostaria que tivéssemos conseguido mais rápido", declarou Trump.
Putin 'tem medo dos EUA liderados por mim', disparou Trump
Em mais uma declaração para o presidente russo, o mandatário estadunidense decretou que o peso militar e político dos EUA seria o fator decisivo para pressionar Vladimir Putin a encerrar o conflito com os ucranianos.
Diria que o presidente Putin não tem medo da Europa. Ele tem medo dos EUA, liderados por mim".
Representantes de Ucrânia e EUA estão em Paris, ao lado de uma coalizão de países aliados dos ucranianos, para superar as divergências remanescentes que estarão presentes em um acordo de paz a ser levado para a apreciação da Rússia. Os estadunidenses estão atuando neste momento como mediadores do conflito.