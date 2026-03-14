Embaixada dos EUA no Iraque é alvo de ataque neste sábado (14)

A embaixada dos Estados Unidos no Iraque foi alvo de um ataque na madrugada deste sábado (14), após bombardeios em Bagdá contra um grupo pró-Irã que deixaram três mortos, entre eles uma "personalidade importante", segundo fontes de segurança.

O Iraque foi arrastado para o conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã depois que movimentos armados locais pró-Teerã passaram a reivindicar diariamente ataques com drones contra militares de Washington ou instalações petrolíferas.

Em resposta, as posições dessas facções passaram a ser alvo de ataques atribuídos aos Estados Unidos ou a Israel.

Uma fumaça escura sobre a embaixada americana foi vista na madrugada deste sábado. O órgão fica situado em uma zona de alta segurança que abriga representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais no centro da capital.

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Ataques com drones

Um alto funcionário da área de segurança ouvido pela AFP mencionou um ataque com drones. Outro confirmou um ataque, referindo-se a disparos de foguetes, e detalhou que um projétil caiu perto da pista de pouso do complexo diplomático.

Este é o segundo ataque contra a missão diplomática americana desde o início da guerra no Oriente Médio. Foi lançado poucas horas depois dos ataques contra as Brigadas do Hezbollah, um influente grupo armado que perdeu dois de seus integrantes, segundo autoridades de segurança.

A identidade desses integrantes não foi divulgada, e as Brigadas do Hezbollah, classificadas como grupo “terrorista” por Washington, ainda não emitiram nenhum comunicado até o momento.