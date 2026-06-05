Dezenas de pessoas morrem de sede no deserto do Saara após falha em caminhão

Cerca de 50 pessoas morreram de sede nessa quinta-feira (4), em uma área remota do deserto do Saara, no Níger, após o caminhão em que viajavam quebrar. Os mortos faziam parte de um grupo que retornava do Mali para um feriado muçulmano quando ficaram sem água.

Segundo o governo de Agadez, morreram 49 pessoas em um trecho do deserto a 80 quilômetros de Assamakka.

"Sem água e sem conseguir consertar o veículo, apesar dos esforços do motorista, seus ajudantes e passageiros, os viajantes se viram presos em um ambiente hostil, onde as temperaturas extremas e a falta de fontes de água tornam a sobrevivência extremamente difícil", resumiram as autoridades. As vítimas foram enterradas em valas comuns.

Veja também Mundo Trem de pouso de avião quebra e deixa feridos no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha Mundo Zelensky propõe encontro com Putin e cessar-fogo: 'Chega de guerra'

Sobreviventes

Dois passageiros, porém, sobreviveram após caminharem mais de 50 km até uma lagoa próxima e, depois, seguirem para Assamakka, onde alertaram as autoridades.

No local da tragédia, foi encontrado ainda outro caminhão parado a mais de 60 km de Assamakka, com mais de 60 pessoas a bordo presas há três dias no deserto devido a um problema na bateria do veículo. Este grupo havia partido de uma mina de ouro no Mali.

Veja também Mundo Classificação do CV e PCC como organizações terroristas pelos EUA começa a valer nesta sexta

Local é palco de tragédias

Essa região desértica, conhecida como ponto de trânsito para migrantes africanos que tentam chegar à Europa, constantemente é palco de tragédias do tipo. No ano passado, pelo menos 35 migrantes morreram no deserto do Níger, segundo a Organização Não Governamental (ONG) Alarme Phone Sahara.