Classificação do CV e PCC como organizações terroristas pelos EUA começa a valer nesta sexta

A medida que classifica o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, imposta pelo governo dos Estados Unidos. começou a valer nesta sexta-feira (5), após ser publicada no Federal Register, espécie de Diário Oficial do país.

Agora, para os EUA, o CV e o PCC são Organizações Terroristas Estrangeiras, com sigla em inglês FTO.

"As pessoas conhecidas como Primeiro Comando da Capital (também conhecido como PCC, First Capital Command) e Comando Vermelho (também conhecido como Red Command) são estrangeiros que cometeram ou tentaram cometer, representam um risco significativo de cometer ou participaram de treinamento para cometer atos de terrorismo que ameaçam a segurança de cidadãos dos EUA ou a segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos", pontua texto, assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

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Desde o anúncio da medida, em 28 de maio, o governo brasileiro tem mantido conversas diplomáticas com o norte-americanos, para tentar reverter a decisão. Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não acreditam em operações do EUA em solo brasileiro, mas analistas veem a possibilidade de sanções econômicas e dano à troca de informações entre as duas nações.

Entenda

O comunicado justificou a decisão afirmando que as medidas tomadas estão em conformidade com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e com a Ordem Executiva 13224.

“As designações de Organizações de Transporte Estrangeiro (FTO, na sigla em inglês) entram em vigor após a publicação no Diário Oficial Federal (Federal Register)”, conclui.

A nota do último dia 28 segue afirmando que o CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil.

“Juntas, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e por todo o país”, afirmou ainda o comunicado assinado pelo secretário de estado Marco Rubio.