Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Secretário de Comércio dos EUA diz estar aberto a “dialogar” com Brasil sobre tarifas

Ministro das Relações Exteriores do Brasil e representante do Comércio dos EUA tiveram encontro nesta quarta-feira (3).

Escrito por
e
(Atualizado às 14:12)
Mundo
Autoridades participam de uma reunião formal em uma sala elegante, destacando Jamieson Greer, um homem de terno escuro com os braços cruzados e expressão séria em primeiro plano. Outros profissionais sentados ao fundo observam e utilizam aparelhos celulares, compondo uma cena corporativa e focada em um ambiente institucional detalhado.
Legenda: Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer mencionou "diálogo" e "contato fluído" com o Brasil em encontro breve com ministro Mauro Vieira.
Foto: Aurélien Morissard / Pool / AFP.

O representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse ao ministro das Relações Exteriores do Brasil Mauro Vieira estar aberto ao diálogo com o Brasil após novas propostas de tarifas estadunidenses sobre produtos brasileiros.

Os dois tiveram breve encontro nesta quarta-feira (3) durante evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na França. 

Segundo a Folha de S. Paulo, fontes do governo federal afirmaram que Greer se aproximou do ministro para cumprimentá-lo e falou que quer manter o contato fluído com o Brasil e está aberto ao diálogo sobre questões comerciais

A resposta de Vieira teria sido a de que o Brasil tem a mesma disposição ao diálogo e que as novas tarifas que podem ser impostas pelos EUA ao País demandam intensificar negociações.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Governo critica proposta de tarifaço dos EUA e cita reciprocidade

teaser image
Negócios

Exportações do Ceará para os EUA sobem mais de 30% antes de novo tarifaço

Proposta de nova taxa ligada a "bens produzidos com trabalho forçado"

Na última terça-feira (2), o escritório estadunidense propôs novas tarifas sobre 60 economias, que incluem Brasil, China, União Europeia (UE), México e Equador, argumentando que elas não combatem suficientemente a importação de bens produzidos com trabalho forçado.

As tarifas propostas variam de 10% a 12,5%, segundo um documento oficial, e surgem em um momento em que o governo do presidente americano, Donald Trump, busca reconstruir sua agenda tarifária após reveses legais.

As medidas estarão sujeitas a um período de consulta pública antes da decisão final.

Soma das duas tarifas chega a 37,5%

Essa proposta se soma ao tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros anunciado na segunda-feira (1º) pelo governo Trump, por práticas do Brasil consideradas desleais. Se confirmada, essa taxação deve entrar em vigor em 15 de julho

A justificativa para esta tarifa é uma investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em julho de 2025, que concluiu que políticas e práticas do Brasil são "irrazoáveis" e "oneram ou restringem" o comércio norte-americano.

A investigação avaliou práticas nas áreas de comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, como o Pix; concessão de tarifas preferenciais; proteção de propriedade intelectual; combate à corrupção; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal.

O USTR afirma que, nesses pontos, há prejuízo para empresas e exportações dos EUA. Como consequência, o governo americano abriu consulta pública sobre possíveis medidas corretivas.

As duas tarifas a mais — tanto a anunciada no dia 1º quanto a proposta no dia 2 —  se somariam, chegando a uma sobretaxa de 37,5% sobre os produtos brasileiros caso ambas sejam validadas.

Autoridades participam de uma reunião formal em uma sala elegante, destacando Jamieson Greer, um homem de terno escuro com os braços cruzados e expressão séria em primeiro plano. Outros profissionais sentados ao fundo observam e utilizam aparelhos celulares, compondo uma cena corporativa e focada em um ambiente institucional detalhado.
Mundo

Secretário de Comércio dos EUA diz estar aberto a “dialogar” com Brasil sobre tarifas

Ministro das Relações Exteriores do Brasil e representante do Comércio dos EUA tiveram encontro nesta quarta-feira (3).

Redação e AFP
Há 30 minutos
Donald Trump.
Mundo

Novo tarifaço dos EUA pode taxar em 25% produtos brasileiros; veja quais

Taxa pode entrar em vigor a partir de 15 de julho.

Redação e Agência Brasil
02 de Junho de 2026
Na imagem, vista aérea de um grande navio de cruzeiro e expedição, o MV Hondius, navegando em um mar de águas escuras sob um céu parcialmente nublado. O navio possui o casco azul-escuro na parte inferior e vários andares com cabines brancas na parte superior, com botes salva-vidas laranjas acoplados à lateral. Em primeiro plano, uma embarcação menor de apoio, com casco vermelho e cabine branca, navega paralelamente ao navio de grande porte. É possível ver pessoas a bordo do barco menor vestindo trajes de proteção brancos.
Mundo

Navio de surto do hantavírus passa por desinfecção e é liberado para viagens

Autorização para retorno ao mar aconteceu nesse sábado (30).

Redação
31 de Maio de 2026
Foto de Donald Trump.
Mundo

CV e PCC são classificados como organizações terroristas, anunciam EUA

Governo Trump afirmou que continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger seus interesses.

Bergson Araujo Costa
28 de Maio de 2026
Pessoas presas em caverna.
Mundo

Cinco das sete pessoas presas em caverna no Laos são resgatadas com vida

Grupo estava preso no local há uma semana.

Redação e AFP
27 de Maio de 2026
Foto do Papa Leão assinando encíclica.
Mundo

Em encíclica, Papa Leão XIV fala de ‘escravidão’ ao abordar inteligência artificial

O texto serve de base para a doutrina católica e para um compromisso de longo prazo com o tema.

AFP e Redação
25 de Maio de 2026
Trump fala ao ar livre durante entrevista, com microfones apontados e céu azul ao fundo.
Mundo

Trump recua e diz que acordo para fim da guerra com o Irã ainda não está pronto

Presidente estadunidense instruiu representantes a 'não se precipitarem' e reafirmou que o bloqueio aos portos iranianos permanece.

Redação e AFP
24 de Maio de 2026
Na imagem, selfie de uma mulher sorrindo, identificada como a alpinista Ingrid, contra um fundo totalmente escuro. Ela tem pele clara, olhos castanhos e usa batom vermelho destacado. Está equipada para o montanhismo, vestindo uma jaqueta azul de frio com capuz sobre a cabeça, uma proteção preta no pescoço e alças de uma mochila nas costas. Na cabeça, ela usa um capacete de proteção cinza claro com uma lanterna de cabeça acesa e direcionada para a frente.
Mundo

Alpinista escala vulcão no Chile para comemorar aniversário e morre após cair de 600m

Acidente aconteceu em uma das áreas montanhosas mais desafiadoras do país.

Redação
24 de Maio de 2026
Equipes de resgate ucranianas operam no local de um shopping center gravemente danificado, enquanto fumaça sobe ao fundo, após ataques russos em Kiev em 24 de maio de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia
Mundo

Ucrânia é atacada por Rússia em operação com 90 mísseis e 600 drones

Atingidos somam quatro mortos e mais de 600 feridos.

Redação
24 de Maio de 2026
Foto de policiais para ilustrar matéria sobre dezenas de tiros são ouvidos perto da Casa Branca na noite deste sábado (23).
Mundo

Dezenas de tiros são ouvidos perto da Casa Branca na noite deste sábado (23); uma pessoa morreu

O presidente Donald Trump estava na Casa Branca no momento do incidente.

AFP e Redação
23 de Maio de 2026
Destroço do A330 encontrado no oceano.
Mundo

Justiça condena Airbus e Air France por acidente com o voo AF 447 Rio-Paris

Empresas receberam multa máxima de 225 mil euros, o equivalente a R$ 1,3 milhão.

Redação e AFP
21 de Maio de 2026
Profissionais de saúde usam roupas médicas de proteção antes de manusear frascos de vacina durante o lançamento de uma campanha experimental de vacinação contra o Ebola no Hospital de Referência Mulago.
Mundo

Risco de disseminação de ebola no mundo é 'baixo', diz OMS

Situação ainda não atende critérios para que o surto seja classificado como uma "emergência pandêmica internacional".

AFP e João Lima Neto
20 de Maio de 2026
Hospital Kyeshero, em Goma.
Mundo

OMS convoca reunião de emergência sobre surto de ebola na República Democrática do Congo

Epidemia no país já teria provocado 131 mortes e tem 513 casos suspeitos.

Redação e AFP
19 de Maio de 2026
Uma multidão de pessoas faz fila e aguarda sentada em cadeiras de praia atrás de grades de metal na calçada em frente a uma loja da Swatch na Times Square, em Nova York. Policiais monitoram a entrada do estabelecimento enquanto os clientes, agasalhados com casacos de inverno e capuzes, se organizam de forma linear ao longo da rua movimentada.
Mundo

Lançamento de relógios de luxo da Swatch causa tumulto pelo mundo

Início das vendas de coleção especial entre a marca e a Audemars Piguet foi marcado por confusões em cidades como Paris e Nova Iorque.

AFP
18 de Maio de 2026
Caças colidem no ar durante show aéreo nos EUA; vídeo
Mundo

Caças colidem no ar durante show aéreo nos EUA; vídeo

Os pilotos conseguiram se ejetar antes da queda das aeronaves

Redação e AFP
18 de Maio de 2026
Montagem com cinco retratos lado a lado, mostrando diferentes pessoas em close, com enquadramentos variados; algumas usam roupas de praia ou esportivas, e o fundo varia entre ambientes externos e cores neutras.
Mundo

Corpos de mergulhadores mortos em acidente nas Maldivas são resgatados

Um dos mergulhadores que atuava no resgate, considerado de “alto risco”, morreu durante a operação.

Redação
18 de Maio de 2026
Prédio desabado após terremoto na China.
Mundo

Terremoto de magnitude 5,2 deixa mortos na China; 13 prédios desabaram

O tremor aconteceu na cidade de Liuzhou, em Guangxi, às 0h21 da madrugada desta segunda-feira (18).

Redação
18 de Maio de 2026
Enfermeira negra com roupa azul e viseira transparente aplica medicamento em outra pessoa.
Mundo

OMS declara Ebola emergência internacional de saúde; saiba o que é a doença

Atualmente, casos se concentram em países da África.

Redação
17 de Maio de 2026
Apartamento em prédio residencial com danos estruturais visíveis: janelas quebradas, paredes destruídas e entulho exposto. Em uma varanda inferior, duas pessoas observam a área afetada enquanto parte da fachada apresenta sinais de impacto e degradação.
Mundo

Ataque de drones: Rússia diz ter sofrido o 'maior ataque desde 2022'

Segundo presidente da Ucrânia, ação é "completamente justificada".

Redação/AFP
17 de Maio de 2026
Montagem com cinco retratos lado a lado, mostrando diferentes pessoas em close, com enquadramentos variados; algumas usam roupas de praia ou esportivas, e o fundo varia entre ambientes externos e cores neutras.
Mundo

Cinco mergulhadores morrem em um dos maiores acidentes da história das Maldivas

Segundo as autoridades, corpos dos italianos devem estar em caverna marinha de difícil acesso.

Redação
17 de Maio de 2026