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Lançamento de relógios de luxo da Swatch causa tumulto pelo mundo

Início das vendas de coleção especial entre a marca e a Audemars Piguet foi marcado por confusões em cidades como Paris e Nova Iorque.

Escrito por
AFP
(Atualizado às 17:58)
Mundo
Uma multidão de pessoas faz fila e aguarda sentada em cadeiras de praia atrás de grades de metal na calçada em frente a uma loja da Swatch na Times Square, em Nova York. Policiais monitoram a entrada do estabelecimento enquanto os clientes, agasalhados com casacos de inverno e capuzes, se organizam de forma linear ao longo da rua movimentada.
Legenda: Na loja da Swatch na Times Square, dezenas de pessoas aguardavam o início das vendas e policiais tiveram que monitorar a ocasião.
Foto: Timothy A. Clary / AFP.

A operação de venda de uma coleção especial de relógios Swatch criada em colaboração com a marca de luxo Audemars Piguet provocou cenas de caos em várias cidades da Europa e também em Nova Iorque.

A venda dos relógios "Royal Pop", fruto da colaboração entre os dois grupos suíços, atraiu grandes multidões no último sábado (16).

Diante da loja da Swatch na Times Square, “as pessoas empurravam e avançavam” para conseguir entrar na loja quando o estabelecimento abriu pela manhã, relatou à AFP John McIntosh, um nova-iorquino de 44 anos que estava na fila desde quarta-feira.

O objetivo dos interessados era comprar relógios — vendidos entre U$ 400 e 420 (R$ 2.020 a R$2.200 reais) — para revendê-los imediatamente com uma margem de lucro significativa.

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Segundo uma fonte policial francesa, quase 300 pessoas que chegaram antes da abertura de uma loja Swatch em um centro comercial da região de Paris foram dispersadas pelos agentes com gás lacrimogêneo.

De acordo com a mesma fonte, parte da entrada da loja foi danificada. Policiais e seguranças foram agredidos.

A venda foi cancelada, sem anúncio de uma nova data, já que "os organizadores haviam subestimado o dispositivo de segurança".

Procurada pela AFP, a Swatch não fez comentários. Em sua conta no Instagram, a Swatch França afirmou que, devido a "considerações de segurança pública", as lojas em Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez e Montpellier permaneceriam fechadas.

Mais confusões pela Europa

Na Itália, a venda também provocou uma grande confusão em Milão, onde uma briga foi registrada diante de uma loja no momento da abertura.

Também houve tensão em outro estabelecimento da marca quando os vendedores anunciaram que o estoque estava esgotado.

No Reino Unido, por motivos de "segurança" para clientes e funcionários, o grupo suíço não abriu as lojas em Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow e Cardiff.

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