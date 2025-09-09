Diário do Nordeste
Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Nildo Rodrigues, advogado em Juazeiro do Norte, pagou US$ 150 para realizar a homenagem

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 12:17)
Ceará
Imagens de Padre Cícero exibidas na Times Square, em Nova York
Legenda: Segundo Nildo Rodrigues, o custo para exibir o vídeo nos telões foi de cerca de R$ 814, pagos diretamente ao site responsável pelos anúncios
Foto: reprodução/arquivo pessoal

A devoção cristã de um advogado cearense e uma viagem aos Estados Unidos resultaram em um fato inusitado: imagens do Padre Cícero sendo exibidas em um dos telões da Times Square, em Nova York. Nildo Rodrigues, natural de Juazeiro do Norte, resolveu professar a própria fé em um dos locais mais visitados de todo o mundo e não hesitou em buscar meios para isso.

"Desde criança sempre me encantou aquele brilho e cores presentes nas avenidas em torno da Times Square", contou ele ao citar como surgiu a ideia do vídeo exibido no último sábado (6). As imagens, ele explica, foram pensadas como uma homenagem à "fé nordestina" e mostraram o monumento, dedicado ao padre, erguido em solo cearense. 

Em viagem a Nova York, nos Estados Unidos, o advogado lembrou que várias empresas disponibilizam espaço para publicidades particulares em telões da Times Square. O local recebe cerca de mais de 60 milhões de pessoas anualmente, e é conhecido como uma grande vitrine.

Nildo, então, começou a busca na Internet para entender as possibilidades. "Há um site que recebe as imagens ou vídeos, que de acordo com as diretrizes, serão publicadas nas datas e horários determinados, sendo exibidas durante o dia inteiro", contou ele ao Diário do Nordeste

Vídeo pago em telão

O valor da homenagem foi de US$ 150, algo em torno de R$ 814. A quantia, inclusive, foi citada pelo advogado como "relativamente baixa", se considerado o alcance da divulgação, por exemplo.

Nildo Rodrigues, que fez homenagem a Padre Cícero, na Times Square
Legenda: Nildo estava viajando nos Estados Unidos quando decidiu fazer a homenagem
Foto: reprodução/arquivo pessoal

Segundo Nildo, o momento foi de muita emoção, e alguns brasileiros presentes na praça até reconheceram a homenagem. "Estar ali, naquele espaço grandioso, olhando as imagens de um virtuoso sacerdote, que foi resiliente na fé, que foi um dos fundadores da minha cidade de Juazeiro do Norte e que inspira milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, foi sintomático para o meu coração cearense. Não vou mentir: fui às lágrimas", disse ainda tocado com o ocorrido.

teaser image
Ceará

Por que o Ceará criou uma Política para Migrantes, Refugiados e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas?

teaser image
Ceará

Veja as cidades do Ceará com escolas públicas de melhor desempenho em Português e Matemática

Devoção a Padre Cícero

A fé em Padre Cícero pode até ter sido mostrada ao mundo agora, mas o cearense também faz questão de ressaltar que é de longa data. Nascido no Largo da Capela do Socorro, local do sepultamento do considerado "servo de Deus" — segundo definições da própria Igreja Católica — Nildo reforça a conexão com a figura icônica de Juazeiro.

"Foi naquele lugar onde vivenciei todas as formas de expressão da fé, com os festejos e as romarias ao Padre Cícero e a Mãe das Dores. A minha devoção ao Padre Cícero transcende ao meu tempo, é semelhante ao amor filial entre pai e filho, por exemplo", garantiu.

A alegria, ele esclarece, ficou ainda mais forte com as mensagens de acolhida de outros fiéis que ficaram sabendo da homenagem. Para o católico, se tornou um sentimento redobrado diante da repercussão. "Foi uma singela homenagem ao sentimento da fé cristã do povo nordestino", finalizou. 

