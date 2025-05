Beatificação do Padre Cícero: 1ª fase foi concluída

Foi dado mais um passo no processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista. A Diocese do Crato anunciou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (19), que está sendo concluída a primeira fase do inquérito.

Todos os documentos, cerca de 10 mil páginas, foram reunidos em 10 volumes. É um trabalho de quase 3 anos, a contar da data de 20 de agosto de 2022, quando o bispo Dom Magnus Henrique Lopes anunciou que o Vaticano tinha autorizado a abertura do processo.

O padre Wesley Barros, vice-postulador da causa de beatificação, explica que este primeiro inquérito vai ser apresentado no dia 7 de junho, numa celebração de conclusão da fase diocesana. É um estudo documentado sobre as vidas e as virtudes do Padre Cícero, que ainda necessita de uma fase no Vaticano. Depois desse, um outro inquérito é necessário, para comprovar um milagre.

"Nós temos esse primeiro inquérito, que é sobre a vida e as virtudes do Servo de Deus. A conclusão dele é quando o Papa reconhece as virtudes e passa a ser Venerável Servo de Deus. Em seguida, nós iniciamos na Diocese um inquérito sobre o possível milagre e é entregue na Santa Sé e tem uma fase romana sobre o milagre. Quando tem a fase romana, o Papa reconhece o Servo de Deus e ordena que seja feira a beatificação" padre Wesley Barros vice-postulador da causa de beatificação

Nesse primeiro inquérito, um dos principais objetivos foi explicar à Santa Sé a devoção em torno da figura do Padre Cícero, que mobiliza milhões de nordestinos. Foram colhidos relatos de 60 devotos.

Maria da Dores Bernardino dos Santos, a dona Dorinha, que nasceu em Pernambuco, foi uma dessas pessoas ouvidas. Ela veio ainda criança com os pais morar em Juazeiro do Norte por causa da fé no Padre Cícero.

"Quando minha mãe ficou doente, ela ficou desorientada, três dias desmaiada e no desmaio ela contava que viu muitas perturbações, viu as agonias do inferno. Quando ela acordou, olhou firme para a cruz na parede e fez uma promessa ao Padre Cícero: 'meu Padim, não deixe mais que eu fique louca que eu vou com toda família para Juazeiro, vestida de preto'. Trabalharam, conseguiram dinheiro e, quando foi em 1953, subiram para Juazeiro."