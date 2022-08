Processo de beatificação do Padre Cícero é autorizado pelo Papa Francisco

Padre Cícero, ícone católico cearense, teve o processo de beatificação autorizado pelo Papa Francisco. A informação foi divulgada pela Diocese do Crato na manhã deste sábado (20), em Juazeiro do Norte, numa reunião de fiéis que movimentam a cidade para celebrar a conquista.

O anúncio emocionado, sob aplausos e gritos dos católicos, foi feito pelo Bispo do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes. O líder religioso, inclusive, havia entregue uma carta sobre o processo de beatificação ao Papa no dia 12 de maio.

"É com grande alegria que vos comunico que nessa manhã histórica recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do dicastério para causa dos Santos", comemorou. O aceite foi assinado no dia 24 de junho de 2022.

Dom Magnus Henrique Lopes Bispo do Crato Expressei o sonho e a história de um povo quando assim relatei: 'recorremos à vossa solicitude de pastor universal da Santa Igreja para pedir especial clemência para com este sacerdote católico amado e venerado no sentido de permitir a abertura de uma causa de beatificação'

Dom Magnus pediu para que o Papa Francisco analisasse o pedido numa ocasião oportuna e agradeceu aos romeiros pela incansável esperança no processo. "Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus", completou.

E o que deve ser feito a partir de agora? Padre Wesley Barros, sacerdote da diocese do Crato, explicou que começa o processo de beatificação com a formação de comissões e análises da Igreja. Não é definido um prazo para o resultado final.

"Oficialmente, a causa de beatificação do Padre Cícero será solenemente aberta. Haverá uma primeira sessão e até lá nós teremos alguns protocolos, porque toda causa tem um autor responsável, a Diocese onde o Servo de Deus viveu", explicou.

Legenda: Padre explicou processo para acontecer a beatificação do Padre Cícero Foto: Patrícia Silva

Então, o Bispo deve nomear um ou mais postuladores para coordenar o processo, por exemplo, na busca por documentações sobre a atuação do Padre Cícero. O material deve ser analisado por um grupo de oficiais da Igreja Católica.

"Nós temos a abertura do inquérito, uma sessão pública, e passa a primeira parte para a comprovação das atitudes heróicas", acrescentou. Essa deve ser a primeira etapa. Um passo posterior acontece para análise de milagres e carece de um médico pericial para compor o tribunal.

'Servo de Deus'

O aceite dá a classificação "Servo de Deus" ao Padre Cícero e possibilita que haja a progressão para o título Beato. Essa etapa, aliás, é a última antes da canonização, que dá o reconhecimento de Santo para uma personalidade religiosa.

Legenda: Os reliogiosos se reuniram no Círculo Operário São José, em Juazeiro do Norte, para o anúncio Foto: Patrícia Silva

O reitor da Basílica Santuária Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José da Silva, aproveitou a ocasião para lembrar a trajetória do religioso ao celebrar a conquista. "Chamo esse dia de 'gratidão' e faço minha a voz de todos os romeiros que marcados pela perseverança sempre serão os protagonistas desse dia".

O papel de intercessor, alguém considerado como "de casa", resistente nos momentos de dificuldade e com ações voltadas ao sertanejos, durante a atuação do Padre Cícero, já indicava a santidade dele, como refletiu o reitor.

"A Igreja, sempre prudente, nos pedia calma e oração. Agora, ao nos conceder a graça de chamá-lo servo de Deus, nos permite dar um passo significativo, que só está sendo possível pelo empenho de muitas mãos, cabeças e corações", frisou.

Quem foi Padre Cícero?

O Padre Cícero Romão Batista, conhecido apenas por Padre Cícero ou "Padim Ciço", dinamizou a espiritualidade católica na região do Cariri, como considera a Arquidiocese do Crato.

O líder religioso nasceu no dia 24 de março de 1844, na cidade do Crato, e se tornou sacerdote no dia 30 de novembro de 1870. A primeira missa celebrada por Padre Cícero aconteceu em Juazeiro do Norte, quando ainda era um povoado chamado Tabuleiro Grande, na noite de Natal daquele ano.

Padre Cícero teve um sonho determinante para a atuação junto à fé. Com imagens da última ceia, onde também estavam pessoas como as que sofriam com a seca nordestina, ele entendeu a vocação para o exercício ministerial.

Arquidiocese do Crato Diante de tão impressionante cena, Padre Cícero escutou de Jesus as palavras que o acompanharam durante toda a sua vida: 'e tu, Cícero, toma conta deste povo!'. Foi realmente um divisor de águas para um sacerdote recém-ordenado.

Outro fato marcante na trajetória do líder religioso aconteceu com quase 20 anos de atuação, durante uma celebração eucarística, em março de 1889. Quando Padre Cícero deu a comunhão à Beata Maria de Araújo, a hóstia consagrada se transformou em sangue em sua boca.

A organização católica registra que o fato ocorreu por mais 138 vezes, num período de quase dois anos.

"Tais acontecimentos serviram para fomentar as peregrinações à Juazeiro do Norte. O que permitiu alavancar a vida do pequeno povoado, pois muitos vinham mesmo para residir e estar perto do padrinho querido", completa.

Legenda: Padre Cícero movimenta turismo religioso no Cariri Foto: Kid Júnior

No entanto, o evento da hóstia e o envolvimento político do Padre Cícero geraram dúvidas sobre o comportamento do religioso. Em dezembro de 2015, a Diocese do Crato divulgou uma carta-mensagem de sete páginas redigida por expressa vontade do Papa Francisco, segundo atestou o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, a qual trouxe à luz a reconciliação da Igreja Católica com o Padre Cícero.

Mesmo diante dessas questões, as romarias se tornaram tradição e levam religiosos todos os anos para a cidade, que passou por desenvolvimento político e econômico com a participação do Padre Cícero.

Entre as ocasiões de destaque para os devotos, a Semana Santa e o aniversário de morte do Padre Cícero, que aconteceu no 20 de julho de 1934, estão entre as mais importantes.

