Campanha para Residentes do Ceará do Beach Park encerra nesta quarta-feira (30)

Oportunidade para conhecer as novidades do grupo Beach Park por um valor acessível, a Campanha para Residentes do Ceará encerra nesta quarta-feira (30). O ingresso individual para o Aqua Park pode ser adquirido por R$ 159 via Pix, ou R$ 169 no cartão de crédito, com opção de parcelamento em até 10 vezes de R$ 16,90, e inclui combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante.

Já o Arvorar, novo empreendimento do Beach Park, está com ingressos por R$ 79, que pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito, com direito a lanche com cachorro-quente e refrigerante.

As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 11 de julho de 2025, incluindo feriados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingresso.beachpark.com.br. A quantidade de entradas promocionais disponíveis pode variar conforme a data escolhida e o lanche pode ser alterado de acordo com a disponibilidade no dia da visita. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.

Um dos destaques recentes do Aqua Park - eleito em 2024 como o melhor parque aquático das Américas pelo Tripadvisor - é o Surreal, a montanha-russa aquática mais alta do mundo, com 28 metros de altura. A atração utiliza potentes jatos d’água para impulsionar as descidas e subidas dos visitantes, garantindo fortes emoções.

No Arvorar, o público pode realizar um passeio integrado à natureza. Localizado em Aquiraz, o empreendimento conta com três grandes aviários de imersão, onde os visitantes podem percorrer um trajeto monitorado pelos educadores ambientais do Beach Park, e observar cerca de 250 animais de diferentes espécies, algumas ameaçadas de extinção.

Outras atrações do Arvorar são a Casa do Passarim, um espaço com quatro andares e vista 360 graus do parque; o Arvorão, composto por um circuito de trilhas com desafios em escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um redário suspenso para descanso dos visitantes.

Serviço

Site: www.beachpark.com.br

Vendas: ingresso.beachpark.com.br

Central de vendas: (85) 4012-3030

WhatsApp: (85)98171-7021